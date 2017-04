Lo bueno dura poco: estaba lindo, se suspendió por lluvia

“No se puede jugar, la pelota ya no corre, quiero preservar a los jugadores, y no hay mucho que esperar porque la lluvia no va a parar”, sostuvo Argañaraz.

Diego González, al minuto y tras pase del Huevo, puso el 1-0 para Racing, en tanto que el colombiano Sebastián Rincón, 60 segundos más tarde, empató para Tigre. Los dos equipos ofrecieron un atractivo partido en esos 23 minutos, con buen trato de pelota y varias llegadas en los arcos, más allá de los dos goles. Racing, con un 4-4-2 flexible, asumió el protagonismo, sacó ventaja rápidamente con el tanto de González, pero la alegría le duró poco, porque en el primer ataque Tigre encontró la igualdad. Poco pero bueno....