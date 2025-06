Asesinato en la luna de miel: encuentran un hombre muerto y sospechan que su esposa contrató sicarios

El jefe policial precisó que la pareja había sido vista por última vez el 23 de mayo y que el cadáver de Raja fue encontrado el pasado 2 de junio bajo el estacionamiento de las cataratas Weisawdong, en las colinas East Khasi.

Nongrang contó, en paralelo, que la mujer desapareció tras el descubrimiento de que su esposo estaba muerto, pero que se entregó a la Policía en otro estado, Uttar Pradesh, y, posteriormente, fue arrestada.

India3.jpg La pareja fue por última vez el 23 de mayo y el hombre fue encontrado muerto el pasado 2 de junio.

Según las autoridades, los tres hombres apuntados como presuntos sicarios confesaron que fueron contratados por la Sonam para llevar a cabo el asesinato.

Por su lado, el jefe del Gobierno de Meghalaya, Conrad K. Sangma, admitió que las autoridades buscan a una quinta persona implicada en el crimen.

Un "gran avance" en la investigación por el asesinato en la luna de miel

Sangma, además, destacó que “en siete días se ha logrado un gran avance por parte de la Policía de Meghalaya en el caso del asesinato de Raja”.

“Tres agresores han sido arrestados, la mujer se ha rendido y la operación sigue en curso para atrapar a un agresor más", manifestó, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

INdia.jpg Sonam Raghuvanshi, la mujer acusada por el asesinato de su esposo en India.

El Inspector General de Policía, Dalton Marak, declaró que “Sonam se entregó bajo presión” y que iba a ser trasladada de regreso a Meghalaya para el proceso judicial.

El caso quedó a cargo del Equipo de Investigación Especial (EIE), que llevó a cabo operativos simultáneos en varios estados para localizar y detener a los sospechosos. Sonam, en específico, está acusada de ordenar el asesinato de su esposo recurriendo a sicarios.

Qué dijo la familia de la acusada

Devi Singh, padre de la principal sospechosa, dejó en claro que cree en la inocencia de su hija. "Mi hija es inocente. Confío en ella. No puede hacer esto”, expresó el hombre a medios locales.

“Mi hija llegó anoche a un dhaba en Ghazipur y llamó a su hermano... La Policía fue al dhaba y se la llevaron de allí. No he podido hablar con mi hija. ¿Por qué haría mi hija algo así? La policía de Meghalaya miente”, expresó.

Y añadió: “Mi hija llegó a Ghazipur por su cuenta. No fue arrestada en Meghalaya. La policía de Meghalaya se está inventando historias. Que comience la investigación de la CBI; todos los agentes de la comisaría (de Meghalaya) estarán tras las rejas", acusó el padre.

"No he hablado con la familia de Raja Raghuvanshi (el asesinado). Sonam y Raja no se conocían antes del matrimonio. Fue un matrimonio concertado. Se casaron con el consentimiento de ambas familias”, reveló.

Según el tradicional sistema hindú de castas, principalmente vigente en áreas rurales del gigante asiático, son las familias las que “arreglan” los casamientos de sus integrantes, tomando como parámetro cuestiones sociales, económicas y/o religiosas.

Las últimas horas juntos

Según medios locales, la pareja se registró el 21 de mayo en una casa de huéspedes en Shillong y un día después alquilaron una moto y se dirigieron a un popular destino de montaña.

INdia 2.jpg El día previo a la desaparición, en plena luna de miel, la pareja alquiló una moto y se dirigió a un popular destino de montaña de India.

La tarde del 22, de acuerdo con las mismas fuentes, contrataron un guía para hacer una excursión y al finalizar la jornada se alojaron en una casa, donde cenaron y descansaron.

Al día siguiente, se despertaron bien temprano, rechazaron el desayuno y se marcharon. Dijeron que volvería por sus propios medios. Un guía turístico, identificado como Albert Pde, le contó más tarde a la Policía que vio a ambos subir un empinado sendero. Eran las 10 de la mañana, aproximadamente, e iban acompañados por tres hombres.