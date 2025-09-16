Jair Bolsonaro fue internado de urgencia tras sufrir una descompensación

El expresidente brasileño fue hospitalizado tras una descompensación en su hogar, donde cumple 27 años de cárcel.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se descompensó en su casa, donde cumple arresto domiciliario, y fue trasladado a un hospital de Brasilia.

Jair Bolsonaro sufrió una descompensación este martes, mientras cumplía prisión domiciliaria en su casa de Brasilia, Brasil , tras haber sido condenado hace algunos días a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. El ex mandatario acusó varios problemas de salud en el último tiempo e incluso se realizó controles médicos de rutina el pasado domingo.

La noticia fue informada por el hijo del ex mandatario, el senador, Flavio Bolsonaro, quien lo anunció a través de su cuenta de X: " El presidente Bolsonaro se sintió mal recientemente , con hipo severo, vómitos y presión arterial baja", explicó.

El hijo del ex presidente brasileño además mencionó: "Acudió al DF Star acompañado de agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, pues se trataba de una emergencia. Pido las oraciones de todos para que no sea nada grave".

La condena de Jair Bolsonaro

Bolsonaro cumple una dura condena de 27 años y tres meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en Brasil. Allí, el Supremo Tribunal Federal, lo encontró culpable de liderar una organización criminal para asumir el poder en 2022, luego de perder las elecciones contra Lula da Silva.

Golpe de Estado en Brasil.jpg Intento de Golpe de Estado en Brasil. Foto: EFE.

Más temprano este martes, el Tribunal Regional Federal de Brasil ha condenado al expresidente a pagar una indemnización de 1 millón de reales (unos 159.000 euros) por daño moral colectivo, debido a comentarios racistas realizados en 2021. La decisión, adoptada por unanimidad por la Tercera Sala del tribunal, calificó la conducta del exmandatario como “racismo recreativo”, dado que empleó el humor para intentar encubrir el carácter discriminatorio de sus declaraciones, según señaló el juez Rogério Fraveto, relator del caso.

Fraveto argumentó que esta actitud “tiene su origen en la esclavitud, perpetuando un proceso de deshumanización de las personas esclavizadas, implementado para justificar la cosificación de los seres humanos y su mercantilización como mercancía”.

El tribunal también ordenó que el Gobierno federal pague una suma idéntica, considerando que las declaraciones se produjeron en el ejercicio de la autoridad institucional de la Presidencia, lo que implica responsabilidad estatal, de acuerdo a información de Agencia Brasil. No obstante, Fraveto precisó que la administración actual, encabezada por Luiz Inácio Lula da Silva desde 2023, podrá presentar una demanda para reclamar la correspondiente indemnización a Bolsonaro.

Los hechos por los que se dictó la condena ocurrieron entre mayo y julio de 2021. Algunas de las declaraciones se hicieron frente al Palacio de la Alvorada, residencia oficial en Brasilia, donde Bolsonaro solía conversar con simpatizantes. En una de esas ocasiones, llegó a comparar el cabello de una persona negra con una “granja de cucarachas”.

Jair Bolsonaro

Los problemas de salud de Jair Bolsonaro

En los últimos meses, Bolsonaro acusó varios problemas de salud que lo llevaron a ser atendido en centros médicos. Incluso el pasado domingo, al igual que en este caso, fue trasladado junto a un gran operativo policial al mismo sanatorio, el DF Star, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que duró siete horas. En lo que fue su primera salida tras ser condenado.

Algunos de estos problemas también se deben al ataque que sufrió en 2018, cuando fue apuñalado durante la campaña electoral de ese año, lo que luego le trajo complicaciones en la zona de su abdomen.