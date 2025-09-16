Saltó desde un cuarto piso para suicidarse, cayó sobre su vecina y la mató

Un hombre de 70 años se arrojó desde su departamento e impactó sobre una mujer de 72, que murió en el acto cuando regresaba a su casa. Ocurrió en Milán.

La mujer falleció en el acto, mientras que el hombre permanece hospitalizado. La policía de Milán investiga el hecho.

Un hecho conmocionó a los vecinos del un barrio de Milán , Italia , cuando, un hombre de 70 años intentó quitarse la vida arrojándose desde el cuarto piso de su edificio, pero al caer impactó de lleno sobre su vecina de 72 años, que volvía a su casa tras tirar la basura. La mujer murió en el acto y ahora el hombre, quedó acusado por homicidio.

Ahora, tras el fallecimiento de la mujer de 83 años, identificada como Francesca Manno , el hombre , cuya identidad no ha trascendido, quedó imputado por homicidio.

El incidente ocurrió la noche del domingo 14 de septiembre, en un edificio ubicado en vía Fratelli di Dio. De acuerdo con la información emitida por cadenas como EFE, el hombre se arrojó desde el balcón de su vivienda situada en el 4° piso, desde una altura de aproximadamente 20 metros. El impacto, al llegar al suelo, coincidió precisamente con el paso de Francesca , quien en ese momento regresaba a su casa tras haber salido a tirar la basura.

accidente fatal. Barrio de Milán, donde ocurrió el accidente fatal en el que murió una vecina del suicida.

La colisión fue inmediata y fulminante: la mujer quedó tendida en el patio interno del edificio, y los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. Los equipos de emergencia intentaron maniobras de reanimación, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos ante la violencia del golpe, informaron fuentes citadas por ABC.

La situación del hombre que quiso suicidarse

A pesar de la gravedad de la caída, el hombre sobrevivió. Los servicios de emergencia lo evacuaron al hospital Niguarda con diversas fracturas, sobre todo en las extremidades inferiores. Según reportaron las autoridades, se encontraba en estado crítico, pero fuera de peligro de muerte, permaneciendo consciente durante el traslado, apuntó La Vanguardia.

Actualmente, el hombre se encuentra hospitalizado, en libertad provisional pero sometido a investigación. La policía y los carabineros italianos confirmaron que se trató de un intento de suicidio que terminó con su vecina muerta.

Acusación de homicidio

El responsable sobreviviente fue denunciado formalmente por homicidio involuntario. La policía continúa trabajando para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos, aclarando cualquier aspecto dudoso en torno a la caída y las circunstancias que la rodearon, señalaron voceros a EFE.

La reacción de los vecinos del lugar

La tragedia dejó atónitos a los residentes del barrio Baggio, quienes se mostraron profundamente afectados por la fatalidad del suceso. Muchos vecinos destacaron que Francesca Manno era una persona conocida, y se mostraron conmocionados ante la brutal coincidencia que terminó con su vida.

Testigos relataron que la víctima solo salió a tirar la basura antes de ser alcanzada por el cuerpo de su vecino. “El golpe fue inmediato y fatal, sin que la mujer tuviera ninguna opción de sobrevivir”, señalaron fuentes policiales.