¿Quién es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo que superó a Elon Musk?

Recientemente, el empresario estadounidense Lawrence Joseph Ellison –más conocido como Larry Ellison - cumplió 81 años. A juzgar por su semblante, el hombre parece apenas superar los 60 (o ni siquiera eso…). Según sus biógrafos, Ellison –con el firme propósito de vencer al envejecimiento- ya donó más de 350 millones de dólares a investigaciones relacionadas con enfermedades y procesos biológicos vinculados a la edad. Y lo cierto es que su riqueza ya parece incalculable...

En este artículo, nos propusimos contarte quién es en verdad Larry Ellison , el hombre nuevo más rico del mundo , cuya patrimonio personal asciende a los 397.000 millones de dólares . ¿Cómo amasó semejante fortuna? ¿Cómo vive este magnate del mundo tecnológico?

Quién es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo

El empresario neoyorquino Larry Elllison es el hombre más rico del mundo. Recientemente, desplazó de la cima ni más ni menos que a Elon Musk. Posee el 41 por ciento de las acciones de Oracle, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales que ocupa el primer lugar en la categoría de las bases de datos y el séptimo lugar a nivel mundial de las compañías de tecnologías de la información.

Ellison, quien en alguna ocasión manifestó que "la muerte nunca ha tenido sentido para mí", mantiene una dieta estricta basada en pescado, vegetales y té verde. Además, se entrena diariamente en el gimnasio. Nacido un 17 de agosto de 1944 en El Bronx, su religión es el judaísmo. A los 33 años -en 1977-, fundó la empresa Oracle en California (USA), de la que fue su director ejecutivo entre 1977 y 2015.

La empresa Oracle, que Ellison creó junto a sus socios Bob Miner y Ed Oates, se especializa en el desarrollo de software y soluciones de gestión de bases de datos, aunque también decidió expandir sus servicios hacia áreas como el cómputo en la nube, inteligencia artificial y soluciones empresariales integrales. Tras la renuncia de Ellison como CEO de Oracle en 2014, el empresario continuó ligado a esta como presidente y director de tecnología, y retuvo el 41% de las acciones.

Recientemente, las acciones de Oracle se dispararon en la Bolsa por encima del 40%, a raíz de la presentación de sus resultados trimestrales. Según lo detalló Bloomberg, la capitalización bursátil de Oracle alcanzó los 969.000 millones de dólares. De esta manera, el patrimonio de Ellison alcanzó los 397.000 millones de dólares. Así, desplazó del primer lugar del podio a Elon Musk, cuya fortuna personal ascendería a 384.000 millones de dólares.

Según lo informó Oracle, la compañía de Ellison obtuvo un beneficio neto de 2.927 millones de dólares durante su primer trimestre fiscal, finalizado en agosto de 2025. “En el primer trimestre firmamos cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes. Esto dio lugar a un aumento del 359% en la cartera de pedidos pendientes, hasta alcanzar los 455.000 millones de dólares. Ha sido un trimestre sorprendente y la demanda de infraestructura en la nube de Oracle sigue creciendo”, sostuvo Safra Catz, consejera delegada de Oracle.

Elon Musk.png

Hace cinco años, Larry Ellison compró la isla hawaiana Lanai -una de las más grandes del archipiélago- por 300 millones de dólares. Actualmente, Ellison -quien se casó cuatro veces a lo largo de su vida- vive allí junto a su pareja. Ellison, pionero en la industria del software, nunca terminó sus estudios superiores (abandonó la Universidad de Chicago y la Universidad de Illinois). De sus cuatro hijos, dos se dedican al cine.

Ellison, cuya madre lo dio a luz con apenas 19 años y lo entregó a su hermana para que fuera criado en Chicago por padres adoptivos, transcurrió su infancia en un apartamento de dos habitaciones del barrio de South Shore. Sí, el nuevo hombre más rico del mundo vivió su niñez en un barrio habitado principalmente por trabajadores con ingresos medios o bajos…