Aparece un "tapado", referente de la Uocra, y se abre otra grieta en el peronismo neuquino

“Estamos pidiendo internas partidarias y la conformación del frente para las elecciones de octubre”, adelantó.

sede PJ peronismo neuquen

Peronismo neuquino: exparrilistas, Figueroa y demás...

El referente de la UOCRA sostuvo que aún no pidió oficialmente el espacio de la interna en el Partido Justicialista, que preside Darío Martínez, quien también tiene aspiraciones en estas elecciones legislativas, pese a que aún no se definieron candidaturas. El PJ viene del fin de semana con otro hecho político. Y es que más allá de la interna, un grupo de exparrilistas (y no tanto) oficializó el apoyo al proyecto de Rolando Figueroa y La Neuquinidad, detrás de Julieta Corroza.

“La mayoría de la gente me dice lo mismo, que no es fácil y es una batalla que queremos dar. Seguramente vamos a salir victoriosos. Hay muchos compañeros que han quedado aislados de la capital y creo que es el momento para el recambio generacional del partido”, indicó el sindicalista, quien busca hacer pie en la política partidaria.

Godoy ya puso primera y sostuvo que está recorriendo la provincia, además de sumar apoyos de trabajadores de otros gremios y hasta busca aliados de otros partidos.

“Estamos buscando trabajadores de otros gremios para poder trabajar en conjunto y referentes de otros partidos que no son del PJ”, explicó, convencido de que el futuro no pasa solo por el sello tradicional peronista. Es que incluso él tiene buenos vínculos con Ramón Rioseco, del espacio amplio de Unión por la Patria, pero por fuera de la estructura pejotista.

“La experiencia nos demostró que muchas veces apoyamos candidatos que después ni te atienden el teléfono. Tal es el caso de la diputada que tenemos hoy en el PJ (Tanya Bertoldi), que pegó el salto a otro partido”, disparó sin filtro. Y también apuntó contra referentes del MPN en el Congreso Nacional. “Llancafilo o Lucila Crexell no representan a los trabajadores ni un poquito”, expresó.

La fecha límite para la presentación de listas es el 17 de agosto. Hasta entonces, Godoy dijo que camina, escucha y suma algunos apoyos. “Tenemos tiempo para seguir caminando la provincia y seguir sumando adherentes al proyecto”, dijo.

El malestar por la obra pública parada

Pero Godoy también hizo referencia al recorte de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei, y su visión de la reactivación que le imprimió Rolando Figueroa en Neuquén, que es otro frente de conflicto que golpea fuerte a los trabajadores de la construcción.

“A nivel nacional hemos perdido 130 mil puestos de trabajo con la obra pública y en Neuquén unos 5 mil. La reactivación de la que se habla es mínima e insuficiente”, cuestionó.

Recordó promesas incumplidas (o no con suficiente celeridad) de obras en la provincia por parte del gobernador. “Si mal no recuerdo, en la apertura de sesiones se prometieron más de un billón de pesos en rutas y obra pública. En enero dijeron que iban a terminar la Ruta 7, son 200 metros y todavía está abierta. En la ruta de Cortaderas todavía no arranca la licitación”, indicó.

cesar godoy uocra César Godoy es referente de la UOCRA y quiere dar pelea dentro de la interna peronista.

Godoy también puso sobre la mesa los jardines de infantes parados, como el de Rincón, que lleva ocho meses sin avance. “Vemos muchos proyectos, promesas e ideas que al final no se concretan”, lamentó.

Y cerró, con la crudeza en este contexto de campaña: “Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Se han terminado obras pequeñas, pero el presupuesto para este año era mucho y muy poco se ha hecho”.