Banco Provincia del Neuquén renueva su homebanking con funciones innovadoras

El BPN renovó el diseño de su plataforma digital que "mejora la forma que se ven las cuentas, saldos y vencimientos".

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) renovó su homebanking "para que sea más cómodo, moderno y fácil de usar". Con esta nueva versión, tanto desde la app como desde la web, los clientes van a poder hacer sus operaciones de forma más ágil, segura y personalizada.

Según informaron desde la entidad bancaria, el nuevo diseño mejora la forma en que se ven las cuentas, los saldos y los vencimientos. Además, se agregaron accesos rápidos que cada persona puede configurar según lo que más usa. La web también se adapta mejor a distintos dispositivos, y todo funciona más rápido gracias a una actualización tecnológica.

Ahora se puede pedir turnos directamente desde la app o la web, ya sea para una cita programada o usando la Fila Virtual, que permite ver cuántas personas hay por delante y acercarse a la sucursal justo a tiempo. Funciona de la siguiente manera: se elige el trámite, la sucursal y se colocan los datos. Cabe aclarar que el número solo es válido para el mismo día.

También se sumó la opción de comprar y vender dólares online, sin tener que ir al banco. Desde el menú “Dólares” se puede hacer la operación en pocos pasos, usando clave o datos biométricos.

sitios falsos del BPN Los sitios falsos del BPN ya perjudicaron a neuquinos con montos millonarios.

Además, el usuario recibirá notificaciones push y podrá ver novedades en un buzón dentro del Home Banking, para estar siempre informado.

Nuevas funcionalidades del Home Banking BPN

Solicitud de turnos online desde la app o la web.

Fila Virtual para gestionar trámites presenciales en tiempo real.

Compra y venta de dólares de forma ágil y segura.

Notificaciones push para mantener al cliente informado.

Buzón de novedades con actualizaciones relevantes.

Visualización optimizada de cuentas y saldos.

Accesos rápidos configurables por canal.

Vencimientos más visibles, con logos y detalles del servicio.

Mejor adaptabilidad web en distintos dispositivos.

Actualización tecnológica que mejora el rendimiento general.

Para poder acceder al nuevo diseño del home banking solo se debe actualizar la app en cualquier dispositivo móvil. El nuevo diseño convive con el anterior, así que se puede ir conociéndolo de a poco.

Siempre recordar que es muy importante nunca compartir las claves de seguridad, datos personales ni información confidencial. El banco nunca va a pedir esos datos por teléfono, mail o redes sociales. Si alguien lo hace, puede ser una estafa. Ante cualquier duda, cualquier usuario puede comunicarse por los canales oficiales del BPN.

El anuncio del nuevo Home Banking del BPN

El Banco Provincia del Neuquén presentó el 18 de marzo su nuevo Home Banking Personas, con una interfaz más amigable y una nueva App intuitiva con token integrado. La nueva plataforma permitió gestionar múltiples cuentas desde un solo lugar, manteniendo el historial de los usuarios.

Desde el inicio de su gestión, el presidente de BPN, Gabriel Bosco, había anticipado mejoras tecnológicas y la nueva App facilitó operaciones bancarias con mayor seguridad, agilidad y comodidad. Hoy el Home Banking de BPN sigue sumando nuevas novedades y reafirmando su compromiso con la innovación, ofreciendo soluciones digitales modernas, seguras y centradas en las necesidades de sus clientes.