Atentos estudiantes y docentes de Neuquén: anuncian nueva línea de crédito del BPN

El gobierno provincial lanzó una línea de crédito a través del Banco Provincia de Neuquén por la que se podrá acceder hasta 5 millones de pesos.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este viernes una nueva línea de crédito para estudiantes y docentes de los tres niveles educativos. El financiamiento se realizará a través del Banco Provincia de Neuquén (BPN) y ya se pueden averiguar los requisitos en su web.

Desde su cuenta de X el gobernador compartió la novedad de esta posibilidad para los estudiantes y también sus docentes de poder acceder a créditos que les faciliten el acceso a sus necesidades.

"En línea con nuestro plan de gobierno para que la educación y la profesionalización lleguen a todos los habitantes de la provincia, lanzamos una nueva línea de crédito destinada a estudiantes y docentes de los tres niveles educativos: primaria, secundaria y terciaria/universitaria", informó Figueroa.

bpn

Además, en el post confirmó que para informarse sobre los requisitos de esta oportunidad los interesados deben contactarse a través del @bpninforma. Los créditos que se van a poder acceder son de hasta $5 millones, con un plazo de hasta 36 meses y una tasa TNA del 18%. "Una herramienta concreta para garantizar más oportunidades y acompañar la formación en cada rincón de Neuquén", concluyó el gobernador.

Los créditos están dirigidos a la compra de equipamiento informático tanto para estudiantes como docentes de los tres niveles educativos. La nueva línea de crédito que se implementará a través del Banco Provincia del Neuquén estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, cuando ya haya iniciado el próximo ciclo lectivo.

Esta medida se suma a otras acciones realizadas por el gobierno de la Provincia del Neuquén para fortalecer la educación, eje medular de la gestión, tal es el caso del plan de becas Gregorio Álvarez -el más importante de Latinoamérica- que llega a más de 20 mil estudiantes de todos los niveles educativos y acaba de incorporar la entrega de notebooks; la inversión histórica en infraestructura escolar -que permitirá construir 40 mil metros cuadrados de escuelas técnicas durante esta gestión de gobierno-, el incremento en partidas escolares y la decisión política de asumir el pago del Fondo de Incentivo Docente que dejó de abonar Nación, entre otros puntos.

Ciberseguridad: ¿Qué recomienda el BPN para evitar ser estafados?

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) emprendió una campaña para reforzarle a los clientes las medidas de ciberseguridad que deben tomar a la hora de realizar transacciones online y así evitar ser estafados.

Ante la proliferación de múltiples sitios web falsos, desde el BPN recomendaron mantenerse alerta cuando tengan que realizar alguna comercialización online en el marco de la campaña “Neuquén Cibersegura”.

Señalaron desde la entidad bancaria que se detectaron sitios falsos vinculados a la modalidad de estafa “phishing”, las cuales se encuentran siendo analizadas, procediendo con el protocolo y los pasos habituales de investigación y denuncia que conllevan estos casos.

Cajero automático - botón cancelar.jpg

Explicaron que “las estafas bajo modalidad “phishing”, buscan interceptar información privada mediante la creación de sitios que simulan ser oficiales, o también mediante programas informáticos instalados en computadoras de uso público”.

Lo que hay que tener en cuenta para evitar estafas

Indicaron que para evitar este tipo de estafa “phishing”, se deberá estar sumamente atentos dado que es importante asegurarse de realizar transacciones online en sitios oficiales y dispositivos electrónicos personales, evitando el uso de computadoras o teléfonos celulares compartidos.

Este tipo de maniobras se vieron incrementadas en todos los ámbitos, principalmente luego de la pandemia y también apoyadas en el crecimiento de las operaciones mediante canales digitales.

Por este motivo, el banco recuerda a sus clientes ingresar únicamente en sitios oficiales, y nunca brindar claves personales de homebanking, token, ni de ningún tipo, además de evitar ser guiado telefónicamente por alguien desconocido que solicite dichas claves.

Sitios oficiales

Ante cualquier duda, consultar siempre en los canales oficiales del Banco Provincia del Neuquén:

Sitio web: www.bpn.com.ar

Banca Telefónica: 0800-999-3338

Twitter: https://twitter.com/bpninforma

Facebook: https://www.facebook.com/bancoprovinciadelneuquen

Instagram: https://www.instagram.com/bpn_banco/

Se recuerda también que el Banco Provincia del Neuquén participa activamente junto a la Policía del Neuquén y el Gobierno provincial en erradicar este tipo de situaciones y crear una educación digital ciudadana, en el marco de la lucha contra el ciberdelito.

Para más información se puede consultar el sitio web https://neuquencibersegura.gob.ar donde se explica sobre distintos tipos de delitos y amenazas digitales, así como tips para evitarlos y navegar de forma segura.