Corte en Ruta 7 en San Patricio del Chañar: los sectores bloqueados

"Todos nos pusimos de acuerdo para venir a protestar, padres y alumnos. No tenemos calefacción, no tenemos porteros, no tenemos absolutamente nada. Nos fallan las calderas, hay ratas y cucarachas", describió Agustina, estudiante de quinto año de la escuela, en diálogo con LU5. La bronca se acrecienta, ya que el pasado 23 de abril se entregó la refacción y ampliación de la escuela. "No llegamos ni al mes de clases", reclamó.