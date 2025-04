Don Pedro, el emprendedor de los productos naturales de Copahue

Pedro Guillermo Rodríguez, conocido como “Don Pedro” es un emprendedor de preparados naturales que ofrece sus productos en Copahue , cerca del complejo termal. Tiene 80 años, no toma ningún medicamento de farmacia y cuenta que su buena salud se atribuye a los beneficios termales del volcán.

Hace 40 años Pedro se dedica a la producción de aceites, ungüentos, cremas con cera de abeja, llantén, jarilla y otros preparados naturales “que me enseñaron mi abuelita, mi madre y gente del campo, por eso digo que mi tarea es a la manera antigua”. Pedro no utiliza balanza, ni conservantes, mucho menos colorantes para sus productos.

La naturaleza como socia

“Lo que hago requiere trabajo y tiempo por eso mi producción es limitada”, expresa el emprendedor que respeta los tiempos de la naturaleza. Cuenta, por ejemplo, que la jarilla se cosecha en primavera, luego se seca, pasado un tiempo se machaca “y después la pongo bajo la nieve, porque así me enseñaron que se cura durante más de un mes”.

Sobre sus métodos, Don Pedro comenta: “No sé si es mejor o peor que otros, me enseñaron así, es muy antiguo y hasta ahora me ha dado buenos resultados”.

Ungüento.jpg Los ungüentos naturales son cada vez más buscados (archivo)

Venta ambulante con productos naturales

Pedro instala su puesto desde el 1 de diciembre, momento que comienza a prestar servicios el complejo termal de Copahue hasta que cierra en Semana Santa, “siempre estoy cerca de la Laguna del Chancho pero para el próximo año voy a hacer las ventas de forma ambulante para caminar y charlar con la gente”.

El hombre cuenta que no consume remedios de farmacia: “Siempre se lo atribuyo a este lugar, son muchos años que estoy acá y he visto a mucha gente mejorar de distintas enfermedades”. Al respecto contó que de Copahue “me llevo muchas satisfacciones, no tiene nada que ver con la plata, la mía es una manera de hacer bien y ayuda a la jubilación”.