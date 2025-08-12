Ganó todo el pueblo: bingo récord y el noble destino que se le dará a lo recaudado

La movida solidaria que revolucionó a Oro y la región. Reconocimientos y emoción. Hasta estuvo el intendente de Cipo y dejó divertidas perlitas.

Cartones “blancos” (los del sorteo tradicional del Bingo ) agotados con varios días de anticipación. Largas filas mucho antes de las 14 -hora señalada para el inicio del evento- en pos de conseguir lugar en alguna mesa. Salón central de Stihmpra desbordado de gente, inclusive con tribunas también repletas. La presencia de dos importantes intendentes de la zona: el local Gustavo Amati y el cipoleño Rodrigo Buteler , que le puso la mejor onda. Y también del ex jefe comunal y ahora con un cargo provincial Mariano Lavín . Y de todo el pueblo y vecinos de la zona que se acercaron con alegría a disfrutar de una tarde especial.

Una animación divertida, buena predisposición de la gente y grandes premios donados por los comerciantes de la ciudad. El Bingo a beneficio de la Comisión Normalizadora y Cooperadora del Hospital Dr. Carlos Rais fue un éxito por donde se lo mire.

Concurrencia récord superior a las 2 mil personas, más de 10 millones de recaudación que serán destinados a una causa noble y las familias gozando en un domingo memorable . Ganó Fernández Oro . Ganaron todos, no solo aquellos que "la pegaron" y obtuvieron algunas de las cuantiosas y valiosas recompensas.

La emoción de la popular Panchita por el éxito del Bingo

“Sabíamos que iba a venir mucha gente pero a la vez nos sorprendió. Me gustó muchísimo la participación de la familia, tantas cosas lindas vividas, la verdad que me emociona. Valió la pena el esfuerzo, estamos super contentos”, celebra la popular Panchita, histórica kiosquera que siempre está dispuesta para tender una mano y es una de las caras visibles de la Comisión.

“Uno de los momentos más emotivos fue el merecido reconocimiento a referentes de la salud, enfermeras con más de 35 años de servicio, al doctor Carlos Rais -el Hospital lleva su nombre”, destaca por su parte Julio Vidal, ex Secretario de Servicios Públicos y de gobierno y referente social de la vecina ciudad, quien coordinó el evento.

Reconocimientos en Oro El merecido reconocimiento a los referentes de la salud por su enorme trayectoria, momento emotivo del Bingo.

“La Cooperadora del Hospital está en plena formación y con el aporte de los comerciantes de la ciudad y Stihmpra que cedió las instalaciones surgió la chance del bingo familiar. Para que todo se desarrollara con absoluta transparencia fue supervisado por la escribana de la ciudad”, recalca el hombre que estuvo en todos los detalles en declaraciones a LM Cipolletti.

Si bien adelanta que en breve “nos reuniremos para tener datos exactos, estimamos en más de 10 millones lo recaudado”, anticipa.

Respecto al destino que se le dará a los recursos explica: “La Cooperadora con ese dinero irá comprando insumos que le hagan falta al Hospital, materiales indispensables. Desde gazas a una jeringa o los elementos necesarios para una radiografía".

A su turno, Sahuel De Souza, el director del nosocomio cuya particular historia contamos en su momento, agradece el respaldo de la comunidad y agrega que con esos fondos "también se tratará de colocar el gas en la Isla 10 -funciona una sala de primeros auxilios- y comprar la máquina de esterilización".

Buteler fue bien recibido en el Bingo y la rompió

“El próximo premio es ¿una estadía con Buteler?”, bromea el conductor del Bingo a propósito de que estaba por sortearse una estadía en Las Grutas y al notar la gran recepción al intendente cipoleño, quien acompañado por su par local Gustavo Amati no paró de recibir el saludo de los vecinos y vecinas de la zona.

Intendentes Buteler junto a Gustavo Amati y a Julio Vidal, de la organización.

Lo cierto es que Rodrigo pasó una tarde hermosa: cantó, probó suerte con unos cartoncitos, devolvió con una sonrisa, apretón de manos o abrazo cada muestra de afecto.

Oro y la región en sí vivieron un domingo inolvidable. Y lo mejor es que fue en beneficio del Hospital y de toda la comunidad. Redondito. ¡Bingo!