Garro/Gass: Nada más queda

El 20 de septiembre de 1997, en el estadio de River Plate, Soda Stereo concluía la gira latinoamericana denominada “El último concierto”. Para el final, Gustavo Cerati dejó la canción “De música ligera” porque su letra cerraba con la frase “Nada más queda” , pero fue justamente ahí cuando no quedaba más nada, que apareció el genio y nos dejó extasiados con su inolvidable e inoxidable: “Gracias Totales” . Ese remate es parte de la historia no solo del rock nacional sino de la música a nivel mundial.

Mucho sentido no tiene hacer un background de un caso que muchos conocen, en “la casta” como dice Milei, y que una sociedad ignoró porque el muerto era un policía y el liberado por error, su asesino. No se trató de un padre y un hijo asesinado, sino que todo se redujo a un policía y esa profesión parece no ser ejercida por humanos.