Habló Francisco Sánchez tras su renuncia como secretario de Culto de la Nación

"No dejo la gestión, dejo ese cargo", aclaró de entrada. No se aleja del Gobierno. "Sigo super comprometido en mi apoyo al presidente Javier Milei, ciento por ciento. Seguiré acompañando todo lo que haga falta", aseveró el exdiputado neuquino.

francisco sanchez.jpeg

Tampoco hay mucho misterio en esos motivos personales por los cuales presentó su renuncia indeclinable. En realidad, renunció por un imponderable: su familia. "Hacer una vida en Buenos Aires y en Neuquén al mismo tiempo es algo difícil, al menos para mí. Mi vocación es familiar ante todo, primero la familia. Por eso decidí volver. No se puede compartir el tiempo dos días en Neuquén y el resto en Buenos Aires o con compromisos en el exterior. No quiero estar tanto tiempo lejos de ellos. Priorizo mi familia", expresó.

Así echó por tierra cualquier especulación o no, pero tampoco le importa. "Habrá gente que especulará o que no me quiere... van a decir cosas... es lo normal cuando uno hace política", reconoció.

Su reemplazante Nahuel Sotelo es tan conocido suyo que se refirió en los términos de un "amigo". Dijo que es "una persona excelente, super comprometida". Hoy, el libertario en cuestión, es diputado y presidente del bloque por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. "Una persona muy allegada a mí", agregó Sánchez.

francisco sanchez españa secreatrio culto

De regreso en Neuquén capital, aseveró que seguirá vinculado con el gobierno nacional. "Tengo interés en trabajar para el Neuquén que se viene políticamente y ofrecer a los neuquinos otra cosa para salir de la monotonía", sostuvo.

-¿Cómo ve la provincia con esta nueva gestión de gobierno?

-No he visto mucho cambio, más allá del cambio político grande, con un gobernador -Rolando Figueroa- que tiene un gran liderazgo, pero hoy no se ve volcado en una transformación. Se ve una continuidad de la gestión. Hay que darle tiempo.

La renuncia todavía no se efectivizó, pero en el gobierno nacional ya trabajan para que Sotelo sea su reemplazante. Incluso fuentes de la Legislatura bonaerense deslizaron que ya están buscando quién se quedará con la banca de quien hoy ocupa la presidencia del bloque. Sotelo, de apenas 29 años, es uno de los máximos referentes de La Libertad Avanza, líder de la Agrupación “La Julio Argentino”.

Nahuel Sotelo Gentileza Infobae

El funcionario que se alejará en las próximas horas era muy cercano a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue diputado nacional por el PRO.

Sus declaraciones más polémicas

El perfil de Sánchez se elevó en mayo cuando en un encuentro del partido Vox, en España, en la que expresó ideas de fuerte tinte conservador: rechazó el aborto legal, señaló que los hijos de padres separados sufren ansiedad y problemas escolares , y criticó las leyes de divorcio vincular y del matrimonio gay.

Hace poco también se manifestó en las redes para sumarse a la polémica por la canción racista de la Selección Argentina, luego de obtener el bicampeonato de la Copa América de fútbol. En su cuenta de X, el neuquino defendió a los jugadores del combinado albiceleste.

"Si alguien cree que detrás de un video con cánticos futboleros se esconde racismo verdadero, es porque no conoce la Argentina", comenzó el funcionario del Gobierno de Javier Milei.