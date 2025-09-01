La decisión que tomaron los centros de esquí en Neuquén para el resto de la temporada 2025

En las últimas horas, se conocieron distintas comunicaciones por parte de los centros de entretenimiento ubicados a lo largo de la cordillera.

Batea Mahuida, uno de los centros de esquí impactados por la mala temporada de nieve

La temporada invernal 2025 llegó a su fin de manera anticipada en los principales centros de esquí de la cordillera neuquina. Las altas temperaturas y la falta de nevadas suficientes impidieron sostener la actividad en Batea Mahuida y Caviahue , mientras que Chapelco decidió limitar su funcionamiento únicamente al acceso de peatones .

Este lunes, la administración del parque de nieve Batea Mahuida anunció oficialmente el cierre de la temporada . La medida alcanzó también a los pases comprados en línea para la temporada baja, que no pudieron utilizarse debido a la escasez de nieve: serán válidos para 2026.

Desde la organización agradecieron el esfuerzo de todo el personal que hizo posible el funcionamiento del cerro durante este invierno: operadores de medios de elevación, pisteros, socorristas, maquinistas, instructores, enfermeros, choferes, cocineros, administrativos, fotógrafos, personal de confitería, boletería y rentals.

batea mahuida3.jpg

En su mensaje también destacaron el acompañamiento de las autoridades provinciales, los municipios de Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé, la comunidad mapuche Puel y el equipo de coordinadores del cerro. La falta de nieve fue el factor determinante para cerrar antes de lo previsto, a diferencia de temporadas anteriores.

Chapelco, solo con acceso para peatones

En paralelo, desde este sábado 30 de agosto, el Cerro Chapelco informó que permanecerá habilitado únicamente para visitantes a pie. El acceso se realiza por Telecabina, entre las 10 y las 16, y la medida se mantendrá hasta que nuevas nevadas permitan reabrir las pistas para esquí y snowboard.

La empresa remarcó que la prioridad es preservar la seguridad de los visitantes y que informará cualquier cambio en la operatividad del centro, dependiendo de la evolución del clima.

Cerro Chapelco

Caviahue también dio por terminada la temporada

Otro de los destinos tradicionales de la cordillera neuquina, el Centro de Esquí Caviahue, confirmó el cierre anticipado de la temporada. En un comunicado, la empresa explicó que las altas temperaturas y la falta de nevadas imposibilitaron mantener abiertas las pistas.

“Lamentamos anunciar el cierre del Centro de Esquí, debido a las altas temperaturas y falta de nevadas que no nos permiten continuar con la actividad. Agradecemos a todos los que nos acompañaron durante la temporada. ¡Nos vemos en el 2026!”, señalaron.

Caviahue vivió un invierno marcado por la irregularidad climática y la escasa acumulación de nieve. Pese a ello, recibió miles de visitantes que eligieron sus paisajes volcánicos y termales como parte de la experiencia turística. Con el cierre confirmado, ya comenzó la planificación para 2026.

Caviahue

Una temporada invernal marcada por el clima variado

La situación que atraviesan estos centros de esquí refleja una tendencia que se repite en los últimos años: temporadas más cortas, con menor previsibilidad y fuerte dependencia de nevadas cada vez más irregulares. La variabilidad climática impacta de lleno en la actividad turística de invierno, clave para la economía de varias localidades neuquinas.

A pesar de las dificultades, tanto el cerro Batea Mahuida como Caviahue y Chapelco apuestan a prepararse para la próxima temporada con la expectativa de recibir nuevamente a miles de turistas en 2026.