Le entraron a robar en Bouquet Roldán: buscan desesperadamente a su perrita y ofrecen recompensa

Una vecina del barrio Bouquet Roldán fue víctima de un hecho delictivo que dejó no solo pérdidas materiales, sino también un profundo dolor emocional. Leyla sufrió un robo en su domicilio, cuando delincuentes violentaron su puerta y el portón de entrada para ingresar y llevarse diversos objetos de valor . Sin embargo, lo que más angustia a Leyla no son los bienes materiales, sino la desaparición de su perrita Luli, una compañera de tres años que no aparece desde esa noche.

Perrita perdida en Neuquén (1).jpg Cloe ya apareció, pero Luli sigue perdida.

Luli es una perrita de raza Yorkshire, de tamaño pequeño, pelaje claro y orejas paradas. “No es solo una mascota, necesito saber qué pasó con ella, necesito recuperarla”, expresó su dueña. Ha sido parte de la familia desde hace tres años y su ausencia ha generado un gran vacío.

“No sé si se la llevaron o si ella se escapó en el momento en que rompieron la puerta. He estado buscando por todos lados, pero no la encuentro”, contó. La búsqueda no se detuvo desde entonces. Leyla ha recorrido las calles del barrio y sectores aledaños, difundido imágenes en redes sociales y contactado a organizaciones proteccionistas y veterinarias, con la esperanza de dar con alguna pista que la acerque a Luli.

Una esperanza para encontrar a Luli

En medio de su desesperación, una versión que circula entre los vecinos de la zona alimentó la esperanza de un posible reencuentro: “Me dijeron que un trapito anda con un perrito como Luli, pero no he podido dar con él”, mencionó Leyla. Sin embargo, hasta el momento, ese dato no ha podido ser confirmado ni derivó en resultados concretos.

Perrita perdida en Neuquén (2).jpg

El robo ocurrió el viernes pasado, cerca de las siete de la tarde, un horario en el que aún hay movimiento en el barrio. Sin embargo, nadie parece haber visto nada. “Me rompieron la puerta y el portón. Entraron directo, sabían que no había nadie. Se llevaron varias cosas, pero lo más importante para mí es encontrar a Luli”, insistió Leyla.

La denuncia fue radicada en la comisaría correspondiente, aunque hasta el momento no hay novedades en la investigación. En paralelo, Leyla continúa recorriendo cada rincón donde podría haber ido a parar su perrita, hablando con trapitos, revisando redes sociales, consultando refugios, clínicas veterinarias y espacios comunitarios donde muchas veces se reciben mascotas extraviadas.

Mientras tanto, no pierde la esperanza: “No voy a parar hasta encontrarla. Sé que en algún lugar tiene que estar. Si alguien ve a un trapito con un perrito como Luli, por favor que me avisen”.