Debatirán una app local de taxis y se allana el camino para que Uber sea legal en Neuquén

Este jueves, el Concejo Deliberante debatirá en el recinto el proyecto de ordenanza para oficializar el uso de una aplicación local de taxis y remises. La plataforma funcionará coordinada con el sistema de colectivos COLE y sienta las bases no sólo para modernizar el servicio de transporte en la ciudad sino para que otras apps, como Uber, Didi o Cabify , sean autorizadas en Neuquén.

A concejo deliberante neuquen

Stillger es autora de uno de los dos proyectos para permitir el uso de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Didi. "Somos autores de un proyecto desde el PRO y con (José Luis) Artaza desde Fuerza Libertaria venimos trabajando en un despacho unificado. Tratamos de agilizarlo lo más posible", afirmó.

Cómo sigue el proyecto para permitir Uber

Pese a los esfuerzos de la oposición, la habilitación de las plataformas se sigue dilatando por modificaciones a los proyectos en las reuniones de comisión. "Yo presenté el proyecto en 2023, me parece que es un tiempo más que prudente para empezar a debatir las aplicaciones", dijo Stillger y agregó: "Venimos con un avance, pero la verdad es que conseguir el consenso del resto de los concejales no es tan fácil como debería serlo".

La edil aclaró que el proyecto podría llegar a aprobarse a fines de mayo o principios de junio "con suerte". Antes, tiene que pasar por la comisión de Hacienda, luego de Legislación, tomar estado parlamentario y finalmente votarse en el recinto.

denisse stillger concejal pro.jpg

A pesar de la resistencia inicial, el uso cada vez más frecuente de las aplicaciones y la presión de los propios pasajeros terminó por cambiar la postura de la Municipalidad. "Incluso para mostrarte el consenso que hay con el oficialismo, uno de los concejales del oficialismo firmó el pase del despacho Hacienda", dijo y aclaró: "O sea, hay un consenso del propio bloque oficialista de poder sacar las aplicaciones".

Cómo funciona la aplicación municipal

En paralelo al avance del proyecto para sumar Uber, este jueves se votará la autorización de una aplicación de la Municipalidad que apunta a modernizar el servicio de taxis y remises, y conectarlo también con el sistema COLE. De este modo, los pasajeros del transporte público tendrán toda la información sobre recorridos y disponibilidad de medios de transporte en un solo lugar.

"Lo que se va a votar este jueves es una aplicación que está vinculada y que nosotros realmente la apoyamos porque fue en principio también una iniciativa nuestra que es generar una aplicación, como se ve en la Ciudad de Buenos Aires, que abarca todo lo del servicio de taxis y remises", aclaró Stillger.

Taxis Neuquén 1.jpg

¿Qué ventajas tiene tomar un taxi a través de una aplicación? La concejal aclaró que la app ofrece un valor estimativo del viaje, aunque no permite pagar a través de la aplicación. También se puede saber de antemano quién va a ser el conductor y hasta ofrece la opción de elegir quién va a ser el conductor. Se puede elegir el vehículo en caso de que el pasajero requiera, por ejemplo, que el auto tenga una baúl grande, mayor acceso para una persona con movilidad reducida o hasta la butaca especial para los bebés.

Además, la aplicación estará vinculada a la que ya existe del sistema COLE. De este modo, el pasajero de colectivos que no alcance a viajar por los horarios ya fijados para cada línea, podrá aprovechar a pedir un taxi desde la misma plataforma y así coordinar su viaje dentro de la ciudad.

"La aplicación es una herramienta más que se le da al servicio de taxi y remises. Van a seguir estando las paradas, van a seguir estando las bases, va a poder seguir tomándote un taxi en la calle como hoy. Lo que se hace es darle una vueltita de rosca para que el que no quiere tomárselo salir a la calle a buscarlo, o no tiene el número de una base, o no está cerca de una parada, poder aprovechar la aplicación", detalló la concejal.