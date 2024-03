Ni la fuerza de las tablas de Moisés pudo con los Senadores

“Mi compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable...Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar'', aseguró en un video -tras la derrota sufrida en el Senado- que subió a las redes sociales, tras los ''incansables intentos'' por enfrentarla con el presidente.