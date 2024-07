Qué dijo el Correo Argentino sobre la montaña de envíos acopiados en Neuquén

" No vamos a negar las imágenes, pero se tomaron en el horario nocturno. Ya está normalizada la situación" . Lo afirmaron así fuentes oficiales del Correo Argentino, luego del impacto que generó un video viral que exhibe las montañas de envíos que recibe el centro de logística de Neuquén .

Reconocieron que la falta de personal "es una realidad" y que "no tenemos reemplazos". No obstante ello, desde la empresa estatal aseguraron que "ya está en orden el servicio y se puede realizar" .

Correo Argentino replanteó su estructura, igual que otras empresas del Estado. Se indicó que daba pérdidas, por lo que inició una etapa de retiros voluntarios masivos, incluso más de lo esperado. Todavía hay empleados que están firmado su salida.

La falta de personal no sería compensada con el ingreso de otros empleados, pero se trabaja para readecuar el servicio y compensar esa situación con la apertura de nuevas unidades postales en comercios e instituciones públicas y privadas. "No se deja de brindar el servicio pero la modalidad va a ir cambiando", aclararon. De esta manera, la empresa habría llegado a un punto de equilibrio.

La planta operativa de Neuquén recibe a diario entre 7 mil y 8 mil envíos que son clasificados y distribuidos en la ciudad cabecera y toda la jurisdicción provincial. La propiedad está ubicada en calle Bahía Blanca 1015, desde donde salen los envíos para toda la ciudad y el interior de la provincia.

"Estamos desbordados"

Desde el Sindicato de Trabajadores de Correos (Sitraco), su secretario general Rafael Tropa, sostuvo que los empleados que quedan están colapsados de trabajo y la situación es muy preocupante, tanto que buscó apoyos en la legislatura neuquina, donde mantuvo una reunión con la vicegobernadora Gloria Ruiz, y dos diputados provinciales (Gabriel Álamo y Patricia Fernández) del Movimiento Popular Neuquino.

"Estamos desbordados por la falta de personal, es muy compleja la situación", remarcó Tropa.

Hay localidades que están más complicadas que otras. Un caso es Centenario, donde no hay personal para hacer la distribución de correspondencia ni muestras de que vayan a tomar empleados. "De cinco carteros no quedó ninguno", dijo el sindicalista. En Cinco Saltos pasaría lo mismo. En Senillosa, quedaron dos empleados. Un cartero que es una suerte de comodín para hacer otras tareas y el jefe de la sucursal, que hace de ventanillero. "No tienen vida", agregó Tropa.

El mes pasado era de público conocimiento el triste caso de la única trabajadora del Correo Argentino que con 26 años de servicio en Las Ovejas bajaba la persiana de la oficina para siempre. Roxana Altamirano, la única empleada que se acogió al retiro voluntario en esa localidad del norte neuquino.

En ese marco, es inminente que Tropa viaje a Buenos Aires para reunirse con el nuevo ministro del Interior y representantes de la empresa, a fin de revertir esta situación. Otro diputado nacional, Osvaldo Llancafilo, sirvió de enlace para hacer posible el encuentro.

"La empresa pretende que el trabajo de cinco personas lo haga uno. Es un desgaste muy grande. Se trabaja de 8 a 20", aseveró Tropa.

Ley Bases

La Ley Bases que aprobaron los diputados con 147 votos positivos, 1207 negativos y dos abstenciones dejó afuera al Correo Argentino como empresa declarada sujeta a privatización, igual que Aerolíneas Argentinas y medios públicos. Sin embargo, el Gobierno ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera.

Según el texto de la media sanción del Senado, estas son las empresas públicas incluidas en la Ley Bases:

Para privatización:

Intercargo SAU

Enarsa

Nucleoelétrica Argentina

Yacimientos Carboniferos de Río Turbio

Para privatización/ concesión:

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Belgrano Cargas y Logística S.A.

Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE)

Corredores Viales S.A.