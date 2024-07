La planta de GNL y una sociedad patagónica que golpea a Axel Kicillof

Si finalmente YPF y Petronas resuelven que la planta de licuefacción -que será abastecida desde Vaca Muerta - se instale en Río Negro, esa provincia y Neuquén habrán dado un paso de proporciones para la consolidación estratégica de la Patagonia Norte en materia energética. Pero no solo eso .

Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa estarán en condiciones de golpear la mesa en el escenario político, pues ambos lideran, a un lado y al otro de los ríos Limay y Neuquén, sendas fuerzas autónomas de los grandes partidos con sede en Buenos Aires. No por representar a dos jurisdicciones con caudales escasamente gravitantes en votos habrá que mirarlos como actores marginales en el escenario nacional .

col2.jpeg Presidente de Brasil, Lula Da Silva, con Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. Archivo LMN.

No debería pasar desapercibido el proyecto de la radical bonaerense Karina Banfi en Diputados para apoyar la construcción de la planta en Bahía Blanca. Esa iniciativa fue firmada, entre otros por Cristian Ritondo, Victoria Tolosa Paz, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo, Eduardo Falcone, Silvia Lospennato, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Emilio Monzo, Sergio Palazzo y Fabio Quetglas. Es decir, un conglomerado que, por su diversidad, parecería imposible de unir si no fuera por una necesidad in extrmis.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/KBanfi/status/1814659623044956592&partner=&hide_thread=false El Gobernador @Kicillofok será el responsable si la planta de GNL no se construye en Bahía Blanca. La grieta está acabada cuando se trata crecimiento productivo para nuestra Provincia.

Debe cumplir con la adhesión al RIGI que aprobamos en el Congreso y pensar en los bonaerenses. pic.twitter.com/EcDisEuVDw — Karina Banfi (@KBanfi) July 20, 2024

La última palabra, sin embargo, la tienen los inversores de un proyecto que le permitirá al país jugar en las grandes ligas de los productores de GNL, un negocio que, por otra parte, le facilitará a Neuquén consolidar el desarrollo de su cuenca.

No obstante, pese a que esta provincia es la principal jugadora en la disputa (energética y política), la ejecución del mega proyecto en las costas patagónicas le abrirá definitivamente las puertas para desplegar potenciales hasta ahora inexplorados.