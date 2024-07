La audaz participación de la cipoleña de El Encargado en el videoclip de Milo J que es furor

Agostina aparece en la canción “A vos”, en una audaz intervención que la mantiene en el centro de la escena al talento local. “Honor protagonizar una pieza de semejante artista Gracias a todo el equipazo de @arena.collective”, publicó la cipoleña en su cuenta de Instagram.

Además de participar en El Encargado temporada, a Innella se la pudo ver en otras series como "ESPARTANOS" Pegsa / Star Plus y "El infierno" como protagonista CANNESERIES I FESTIVAL INTERNACIONAL DE SERIES DE CANNES 2022, Festival Series Munich 2022.

También fue parte de "Ser/Estar" del Canal Encuentro. Su actuación también quedó plasmada en una decena de largometrajes producidos en Argentina y otros países.

“Este reconocimiento viene en consecuencia de muchos trabajos que hice. Siento que El Encargado hizo que explote… y poder tener detrás de este trabajo tantos otros, viene también del apostar y trabajar por eso”, expresó sobre la viralización de su aparición en diálogo con CIPO360.

“Para mí fue clave que mis padres me bancaron y apoyaron, cuando me fui tenía 17 años. Era consciente que no era gratis. Me incentivaron a formarme de lo que me gusta para poder trabajar de lo que me apasiona ya que en nuestra realidad trabajar no es opcional”, relató sobre sus comienzos.

“También trabajé en otro proyecto que todavía no salió, en el que actué con Pablo Rago. Cuando actúo con gente con tanta trayectoria me encargo de absorber lo que más pueda, ver cómo repasan, cómo entran en las escenas. Una clase en vivo”, agregó.

La cipoleña, comprometida con la ciudad

Planea volver a la zona: “Me gusta poder colaborar a lo local. Tengo ganas de volver a proyectar El Infierno en Cipo. Pienso ir pronto para ya empezar a activar la producción de la serie que estoy escribiendo y poder sumar a lo cinematográfico de la zona con mis proyectos”.

Su experiencia en El Encargado: “Francella me parece un actor muy groso, estar actuando con él fue un delirio. Es una persona con mucho oficio que está muy bien formado. Fui preparada mentalmente aparte de hacer muchas veces las escenas previamente, como lo hago siempre. Cuando estaba con él trabajando pensaba en que es una voz y un rostro que ha estado presente en toda mi infancia y crianza y ahora estoy al lado actuando.”

el encargado guillermo francella Agostina Innella Agostina junto a Francella en El Encargado.

La tercera temporada de El encargado, la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella, se estrenó el pasado viernes en la plataforma de streaming. La producción, que es una creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, busca repetir el éxito de las dos temporadas anteriores.

El Encargado es una comedia dramática argentina cuenta la vida Eliseo, un portero de un edificio capaz de hacerlo todo para entrometerse en la vida de los vecinos y controlar absolutamente todo mediante un sistema de vigilancia. Un dato no menor es que la segunda temporada de El Encargado, batió récords y fue la producción latina más vista en Star + y en Disney +.

El elenco de El Encargado se completa con Gabriel Goity, que representa al abogado Matías Zambrano, Gastón Cocchiarale, ayudante de portería y Darío Barassi, que es un custodio nocturno. Esos tres personajes también participaron en las temporadas anteriores en las que la serie se transformó en un verdadero éxito. En El Encargado III se puede ver a nuevos personajes, interpretados por Benjamín Vicuña y Claudia Fontán.