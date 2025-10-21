San Patricio del Chañar: hallaron sin vida al hombre que se arrojó al río Neuquén

Poco más de 24 horas después de haber desaparecido en el cauce ribereño, fue encontrado en la tarde de este martes en la margen norte.

Tras un arduo rastrillaje en el río Neuquén, a la altura de San Patricio del Chañar , fue hallado el cuerpo que sería el del hombre que se sumergió al cauce en la tarde del lunes y del que no se supo nada más de él.

Desde la Policía confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Neuquén, en la margen norte de la rivera, "que reuniría las características de la persona desaparecida". En alusión a Víctor Hugo Plaza, de 44 años y oriundo de Salta.

El comisario Emilio Díaz confirmó a LMNeuquén que “el hallazgo de un cuerpo de un masculino en el Río Neuquén” y que “Personal de Prefectura que colaboraba en la búsqueda, dio con el cuerpo”.

Diaz adelantó que “ya están anoticiadas las autoridades Judiciales y el equipo forense. Se trabaja in Situ con todo el personal que colaboraron en la búsqueda”.

Respecto al lugar donde finalmente dieron con el hombre, el comisario dijo que es un sector de difícil acceso y estaría a la altura de la Picada 2 1/2, conocido como "Puesto Salamanca".

