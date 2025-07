Tristeza por la muerte de Silvina Sartori: cómo fue el camino que marcó con la comida sin TACC en Neuquén

silvina-sartori.jpg

Dentro de la oferta elaborada se podían conseguir productos dulces y salados sin TACC, el principal elemento que produce trastornos en las personas que padecen la celiaquía. “Acá hay que romper el mito de que las cosas para celíacos son feas, no es así… son ricas y además son más sanas por no producen hinchazón en la panza, acidez, entre otros”, planteaba.

“En 2013 inauguré el rubro en bromatología municipal y provincial. Pero para poner en sello sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) hay que ser millonario. Los análisis son caros, pero hace cinco años que la gente confía en mí, en los productos”, había manifestado en esa época, cuando recién empezaban las legislaciones en ese sentido.

Silvina Sartori: sus primeros locales sin TACC en pleno centro de Neuquén

Sartori, Mi cocina, fue el primer local que inauguró en pleno centro de Neuquén, cuando estuvo ubicado en Avenida Argentina 388. Años más tarde, abrió La Cocina de Sartori, el único restaurante con menú 100% para celíacos en la capital neuquina, en Ministro González 187.

“Esto fue prueba y error durante mucho tiempo, invertí y hasta tiré miles de pesos cocinando. Pero hoy puedo decir que tengo una clientela que me sigue, y abrir este local es un sueño y esfuerzo”, comentó a LMNeuquén la propietaria, en otra entrevista a este medio.

sartori 01

A Silvina no le gustaba que el local sea sinónimo de celiaquía. Prefería llamar al restó como un lugar con comida “apta para todo público”.

"Hay mucha gente que sufre este problema. La cocina de Sartori es una misión en la vida. Siempre lo dije. Siempre lo creí desde lo más profundo de mi alma. Aunque a veces se ponga difícil. Desde el año 2013 me dedico exclusivamente a remar en dulce de leche por la inclusión y cada vez que no aguanto más sucede algo que me empuja a seguir. La cocina de Sartori es amor puro. Aunque a veces se nos complique encontrar gente que refleje eso. Aunque nos equivoquemos en el proceso. Aunque caigamos, nos volvemos a levantar”, comentó Silvina en 2021.