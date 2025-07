Dolor: murió Silvina Sartori, pionera de la comida sin TACC en Neuquén

Silvina Sartori

En 2013 a su madre le habían diagnosticado celiaquía y ese fue uno de los motivos por los que empezó a meterse en el tema. Silvina venía de hacer carrera en una empresa de electrodomésticos y cuando renunció se propuso, con altos y bajos, emprender el sueño del negocio propio.

“Esto fue prueba y error durante mucho tiempo, invertí y hasta tiré miles de pesos cocinando. Pero hoy puedo decir que tengo una clientela que me sigue, y abrir este local es un sueño y esfuerzo”, comentó en su momento a LMNeuquén.

“Esto no es sólo comida para celíacos como cree la gente. Si realmente probás alguno de mis productos, te vas a dar cuenta de que no hay diferencias con el resto de la comida. El pan incluso es más rico para mucha gente que tengo como clientes”, agregó.

Sartori.jpeg

Sartori, Mi cocina, fue el primer local que estuvo ubicado en Avenida Argentina 388. Años más tarde, abrió La Cocina de Sartori, el único restaurante con menú 100% para celíacos en la capital neuquina, ubicado en Ministro González 187.

"Hay mucha gente que sufre este problema. La cocina de Sartori es una misión en la vida. Siempre lo dije. Siempre lo creí desde lo más profundo de mi alma. Aunque a veces se ponga difícil. Desde el año 2013 me dedico exclusivamente a remar en dulce de leche por la inclusión y cada vez que no aguanto más sucede algo que me empuja a seguir. La cocina de Sartori es amor puro. Aunque a veces se nos complique encontrar gente que refleje eso. Aunque nos equivoquemos en el proceso. Aunque caigamos, nos volvemos a levantar”, comentó Silvina en 2021, en otra entrevista con este medio.