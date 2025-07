UOCRA estalló por el cierre de Vialidad Nacional: "Recortan las fuentes de trabajo"

El secretario adjunto de UOCRA Neuquén, Juan Carlos Levi, dijo en diálogo con LU5 que "Vialidad me parece que es el más populoso dentro de los cierres o las disoluciones de organismos que se han publicado".

Vialidad rutas neuquén.jpg Nación disolvió Vialidad Nacional.

Desde el Gobierno han afirmado que no se trata de un recorte, sino de reestructuración del organismo y reubicación de los trabajadores. "Nosotros no le vemos el fin en la reubicación, porque si vos me dijeras que la reubicación es inmediata... pero lo que hicieron fue cerrar algo para ver dónde lo van a reubicar. Es como si nosotros dijéramos, 'Terminó la obra y vamos a ver qué va a pasar', dijo Levi y agregó: "estamos esperando todavía, nosotros lo vivimos en carne propia, el tema de la desocupación que estamos teniendo hoy en todos los yacimientos".

"Siempre cortan el hilo por lo más delgado, los trabajadores terminan pagando las consecuencias", apuntó el gremialista. "El cuento de la política de decir 'la herencia, la herencia' termina impactando a los trabajadores", señaló.

"La política es buena cuando se practica y cuando se hace bien", expresó Levi. "Cuando no se hacen las cosas bien, terminan repercutiendo en la sociedad y en los trabajadores" agregó.

Respecto al estado de situación de los trabajadores de su rubro, Levi dijo: "La obra pública nacional no existe. La única que está existiendo es la provincial. Ahí se están haciendo varias. Se está haciendo la Ruta 7, está saliendo lo que viene en el norte neuquino y ya se empezó el tema de la ruta 67 también", explicó.

vialidad nacional (2).png Vialidad Nacional se disolvió y hay despidos y cierre de proyectos en rutas "no rentable".

Cómo fue el anuncio del cierre de Vialidad Nacional

Este lunes por la tarde, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en su habitual conferencia de prensa que "el presidente Javier Milei ordenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. Más conocida como Vialidad Nacional" y otros organismos relacionados. Por decreto, la medida fue oficializada esa medianoche en el Boletín Oficial del martes.

Además, se anunció el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. "De esta manera, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación de normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales", anunció el vocero.

"Así, el gobierno dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país", agregó.