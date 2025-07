Javier Milei dice que no quiere, pero no puede renovar las facultades delegadas ante un Congreso esquivo

El gobierno de Javier Milei no reclamó la prórroga de las facultades delegadas, pero ganas no les faltaron / Foto Archivo

"No vamos a buscar prorrogar como hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos. Y ahora la democracia sigue funcionando sin que el gobierno necesite este instrumento”, aseguró el ministro de Desregulación. Sin embargo, Sturze no dijo todo. Al Gobierno ganas no le faltan de prorrogarlas, pero no tiene los votos suficientes para que el Congreso vuelva a aprobarlas.