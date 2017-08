Nicole se hizo cargo

Luego, la misma Nicole dio, entre risas, algunos detalles del encuentro. “Me mandó un mensaje, después hablamos y a los tres, cuatro días de eso nos vimos”. “Me gusta mucho para vos”, sumó Verónica Lozano, a lo que Neumann contestó: “¿Si? La vida lo dirá”.

En el medio del ida y vuelta con el resto del equipo, la modelo precisó que Facundo “no comió comida vegana” y que es muy caballero.

En tanto, Moyano trató de desentenderse de la situación. “No hice nada para que se hable, no se sabe y se montan especulaciones”, dijo en Viale 910, y agregó que le gustaría que lo llamaran para hablar de temas relacionados con la política. “Yo no estoy en ese juego, no voy a hacer comentarios porque no corresponde”, expresó.

Él pidió su número: Connie Ansaldi reveló que ella fue el nexo entre la modelo y el diputado.

La ex quedó destrozada

Mientras Ansaldi recalcó que Moyano sólo tuvo dos novias en su vida y que en el momento de la cita con Nicole no tenía compromiso, Eva Bargiela confirmó que terminó con el diputado el viernes, luego de enterarse por televisión del affaire con la modelo. Fiel a su perfil bajo, la azafata de Guido Kaczka rompió en llanto al señalar: “Me dolería confirmar que hubo engaño”.

Cubero: “Está en todo su derecho”

Connie Ansaldi reveló que ella fue el nexo entre la modelo y el diputado.