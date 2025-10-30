Octavo título mundial para el neuquino Mansilla en levantamiento de pesas

El neuquino se consagró nuevamente esta semana en Brasil tras superar a rivales de diferentes países.

Ya sea como referente de la actividad a nivel dirigencial o como competidor, el neuquino Emilio Mansilla es sinónimo de levantamiento de pesas y está más vigente que nunca. Así lo demostró en los últimos días en Brasil, con la obtención de su buscado octavo título a nivel mundial en la disciplina.

Se desarrolló el Campeonato Mundial de Powelifting GPC (Global Powerlifting Comiteé) Brasil, Camboriú 2025. Un poco más de 1.200 atletas de todo el mundo, que durante 4 días se dieron cita en la sede que este año tuvo como anfitrión a la Federación Brasilera de Powerlifting, en conjunto con la Federación Internacional GPC.

"Nuestra Institución tuvo una destacada participación con muy buenos resultados, también otros atletas de la región que la representaron de muy buena manera. En particular una nueva consagración para llegar a mi octavo título mundial, sumado al de los años anteriores", comenzó contando Mansilla a LMNeuquén.

El reconocido deportista se impuso ante atletas de Eslovaquia, Canadá e Irlanda. Logró la victoria en la categoría Máster 125 kg, dos títulos mundiales en Sentadilla (320 kg) y Despegue (300 kg), uno en mejor coeficiente, fue "Campeón de Campeones" en sentadilla y además fue segundo en Powelifting RAW, con un total de 785 kg de total en competencia, con un peso corporal de 116 kg.

emilio mansilla powerlifting

Este año todavía le queda la participación en el Campeonato Mundial testeado de IPL (INTERNACIONAL POWERLIFTING LEAGUE) que se desarrollará en Wolverhampton, Inglaterra, del 18 al 21 de noviembre, donde Mansilla también dirá presente

emilio mansilla neuquén

Ramírez, otro neuquino campeón mundial

El Campeonato disputado en Brasil contó con la participación de otro representante de la provincia. Daniel Ramírez ganó en la categoría máster 1 hasta 67,5 kg. Se quedó con el primer lugar en powerlifting (545 kg total), en fuerza en banco (135 kg) y en en despegue (220 kg). De esa manera llegó a su quinto título internacional.

Además, Fabio Payalef compitió en la categoría Open hasta 125 kg sumando un quinto puesto en Powerlifting y subcampeonato en despegue.