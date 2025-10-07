Alerta amarilla por vientos de 120 km/h y una sorpresiva nevada en plena primavera

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afectará a varias provincias en las próximas horas. Cuáles serán las zonas más afectadas.

El mal clima se mantiene este martes en algunas zonas del país, de una forma similar al inicio de semana. Las primeras tres semanas de la Primavera han estado marcadas por una gran inestabilidad. Además del viento y tormentas, se advierte por la presencia de nieve.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir dos alertas meteorológicas de nivel amarillo para este martes en seis provincias. Una por fuertes vientos, y otra por una sorpresiva nevada.

El organismo aclaró que la alerta por vientos fuertes afectará durante la jornada a seis provincias argentinas.

Vientos que llegarán a 120 km/h

De acuerdo con el reporte del SMN, el aviso indica que los vientos fuertes afectarán a Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Chubut y Santa Cruz.

Se señala que en la zona norte del país será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h "especialmente en los niveles más altos".

ALERTA Alerta amarilla por un temporal de fuertes vientos que afectará a algunas provincias este lunes 29 de septiembre.

Para la advertencia que aplica las regiones del sur, el SMN indicó que “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

Pero se advirtió que para el miércoles, el sur del país, puntualmente el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, presentará también un alerta naranja por fuertes vientos. El organismo detalló que "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h".

Recomendaciones del SMN por las fuertes ráfagas

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

viento La alerta traerá “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por una sorpresiva nevada

Por otro lado, el SMN emitió otra alerta amarilla para este martes por una nevada de variada intensidad, algunas localmente intensas, que afectará a la zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz.

"Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual", se aclaró.

En las zonas bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Viento y ascenso de la temperatura en Neuquén: qué dice el pronóstico

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico para los próximos días en Neuquén y la región. El Alto Valle se preparan para una semana con viento moderado a fuerte, ascenso progresivo de la temperatura y condiciones mayormente estables.

El martes continuará con características similares, aunque con mayor amplitud térmica. El cielo se mantendrá parcialmente soleado, y la temperatura alcanzará los 25 °C, mientras que el viento persistirá, con ráfagas en torno a los 50 km/h. Será una jornada ideal para actividades al aire libre durante la mañana, aunque por la tarde las condiciones podrían tornarse molestas por la intensidad del viento.

Hacia el miércoles, la AIC anticipa un aumento marcado de las temperaturas, con máximas que rondarán los 30 °C. El cielo estará mayormente nublado, aunque el viento no cederá: las ráfagas seguirán soplando desde el oeste, superando en algunos sectores los 60 km/h. En la capital neuquina y alrededores, se espera una jornada cálida y con baja humedad.