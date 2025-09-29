Alerta amarilla por vientos con fuertes ráfagas: cuáles son las provincias afectadas

El viento se hará sentir con fuerza este lunes. El SMN advirtió que se trata de un fenómeno meteorológico con capacidad de daño.

Alerta amarilla por un temporal de fuertes vientos que afectará a algunas provincias este lunes 29 de septiembre.

El inicio de la semana está marcado por buenas temperaturas en casi todo el país, donde se anticipa un marcado aumento para los próximos día s. Pero además, hay algunas provincias que estarán afectadas por una alerte climática.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por un temporal de fuertes vientos que afectará a algunas provincias este lunes 29 de septiembre.

Según precisó el organismo, esta advertencia indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El alerta amarilla vigente indica que se esperan vientos fuertes. "El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", aclararon.

Las provincias afectadas serán: Chubut (en la tarde), y Río Negro (en la mañana y la tarde).

mapa_alertas (3)

Recomendaciones del SMN ante los fuertes vientos

El organismo brindó una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta ante la alerta amarilla:

-Evitar actividades al aire libre.

-Asegurar los elementos que puedan volarse.

-Mantenerse informado por autoridades.

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima en Neuquén durante esta semana

Neuquén tendrá un inicio de semana marcado por contrastes: en el norte se esperan jornadas cálidas y secas, en la cordillera prevalecerán las lluvias con nevadas en altura, el centro estará atravesado por fuertes ráfagas de viento y la capital vivirá días templados, con mañanas frescas y tardes agradables.

En la ciudad de Neuquén, el lunes comenzará con 9°C de mínima y 20°C de máxima, con cielo algo nublado y vientos del oeste de 51 a 59 km/h. El martes 30 la temperatura trepará a los 22°C, pero el viento se intensificará hacia la tarde, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El miércoles se mantendrá la misma tendencia, con 11°C de mínima y 21°C de máxima, ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h y sin probabilidad de lluvias.

ON - Rio Clima Neuquen Emprende (4)

En la comarca petrolera, el lunes se prevén 10°C y 20°C con vientos moderados del oeste, que el martes aumentarán hasta los 60 km/h. El miércoles la mínima será de 12°C y la máxima de 22°C, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h, lo que complicará la circulación en la Ruta Nacional 22.

En Zapala y alrededores, el lunes registrará 8°C de mínima y 19°C de máxima, con ráfagas de 50 km/h. El martes subirá a 20°C, pero con ráfagas cercanas a los 70 km/h. El miércoles se anticipan 10°C y 21°C, con viento sostenido del oeste y ráfagas intensas que podrían superar los 75 km/h.

En Piedra del Águila, el lunes se esperan 6°C y 13°C con ráfagas de 55 km/h. El martes se dará un ascenso marcado, con 9°C de mínima y hasta 14°C de máxima, aunque con ráfagas que superarán los 50 km/h. El miércoles alcanzará los 21°C, acompañado de ráfagas que podrían rozar los 30 km/h, lo que obligará a extremar precauciones en rutas.

La zona andina vivirá jornadas inestables, con lluvias y nevadas en altura. En San Martín de los Andes, el lunes se esperan -1°C y 7°C con viento del suroeste de 40 a 59km/h. El martes y miércoles continuarán las lluvias persistentes, con mínimas entre 5°C y 6°C y máximas de 10°C y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

En Villa La Angostura, el lunes registrará -1°C y 7°C con precipitaciones débiles, mientras que martes y miércoles el cielo estará cubierto, con máximas de apenas 13°C y ráfagas de 45 a 55 km/h.

Norte neuquino

El norte de la provincia mostrará el contraste más fuerte. En Chos Malal, el lunes habrá 2°C de mínima y 20°C de máxima, con vientos suaves del norte de 15 a 25 km/h. El martes se mantendrán condiciones similares, con máximas de 21°C y viento moderado, sin lluvias. El miércoles alcanzará los 21°C, con ráfagas leves de hasta 35 km/h y ambiente seco, consolidando el clima calido en la zona.

El inicio de semana en Neuquén combina calor en el norte, lluvias en la cordillera, viento intenso en el centro y temperaturas templadas en la capital. Tanto el SMN como la AIC advierten que las ráfagas en el centro y sur podrían superar los 70 km/h, lo que representa un riesgo para la circulación en rutas, mientras que en la cordillera habrá que prestar atención a la persistencia de las lluvias y nevadas en altura.

Este escenario refleja la típica variabilidad patagónica: mientras algunos sectores deberán protegerse del sol y las altas temperaturas, otros enfrentarán inestabilidad, precipitaciones y viento.