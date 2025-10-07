Quién es Fred Machado y dónde está detenido por lavado de dinero

El empresario patagónico, que está acusado de lavar dinero del narcotráfico y transferirle 200 mil dólares a José Luis Espert, vive con su madre y su hermana.

Federico Andrés “Fred” Machado es un empresario argentino de 57 años acusado por Estados Unidos de liderar una red internacional de narcotráfico, lavado de activos y estafas millonarias . Actualmente, permanece bajo prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, mientras la justicia estadounidense solicita su extradición

Machado nació el 2 de enero de 1968 en Trelew, Chubut. Se formó como piloto en Estados Unidos y desarrolló emprendimientos en aviación e inmobiliarias.

También se le imputa el uso de un esquema Ponzi: captaba inversionistas para comprar aeronaves inexistentes con el objetivo de lavar dinero vinculado al narcotráfico.

Fred Machado rio negro narco

En abril de 2021 fue detenido en el aeropuerto de Neuquén, cuando aguardaba para abordar un vuelo con destino a Buenos Aires portando su pasaporte.

En 2022, el juez federal Gustavo Villanueva firmó su extradición a EE. UU., en un proceso donde intervino la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar). Desde ese momento Machado permanece bajo arresto domiciliario mientras continúa el litigio internacional.

La relación de Fred Machado con José Luis Espert

Uno de los aspectos más polémicos del caso es su relación con el diputado José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza. Documentos oficiales muestran que Espert voló 36 veces en dos aeronaves vinculadas a Machado durante la campaña presidencial de 2019, y en al menos cinco de esos vuelos compartió cabina con el empresario.

Estas conexiones han generado cuestionamientos sobre el alcance político del caso, dado que el escándalo estalló en plena campaña electoral y obligó al diputado libertario a bajarse de la candidatura del 26 de octubre.

Este martes, rompió el silencio y afirmó que ayudó económicamente al diputado en sus inicios. "El error de José Luis Espert fue negarme", dijo.

fred machado

En una entrevista con NA, Machado reveló que firmó un contrato con José Luis Espert en 2019 por más de u$s200.000. "Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de 'cárcel o bala'. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta”, explicó.

“No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, agregó. El empresario está convencido de que lo usaron para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional.

Dónde está detenido Fred Machado

Lujosa en cada rincón, con una vista inigualable y fondos que conducen al río Negro. Así es la imponente chacra denominada “La Gringa”, ubicada sobre la Ruta 1 a unos 20 kilómetros de Viedma, la residencia fijada por el empresario Federico Andrés “Fred” Machado para cumplir con su prisión domiciliaria en el marco de la causa que se le sigue en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero del narcotráfico mexicano, por el cual hay pendiente un trámite de extradición.

chacra machado

Machado está detenido en la Patagonia desde 2021, pero su caso ha vuelto a los primeros planos luego de que la Justicia del Estado de Texas informara que un fideicomiso manejado por él y una socia, Debra Lynn Mercer-Erwin (presa en Estados Unidos) le transfiriera en 2019 al menos 200.000 dólares al entonces candidato presidencial yy actual candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert.

Según el expediente 2609/2021 del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) de Río Negro, el hombre sobre el que pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, acusado de integrar una red de narcotráfico y lavado de dinero, está bajo el cuidado de su madre anciana y una hermana.

ESPERT FRED MACHADO Espert y Machado, una presunta relación que le genera problemas al candidato político.

Machado se crió en la “Mil Viviendas” de Trelew en el seno de una familia humilde, pero se convirtió en multimillonario en su paso por Miami (Estados Unidos), Guatemala y Panamá, entre otros destinos en los que en los últimos 30 años se forjó como empresario de rubros variados como la aviación comercial, el “real estate” (bienes raíces), la minería y la construcción.

Fue detenido el 16 de abril de 2021 en el Aeropuerto de Neuquén y pocos meses después fue beneficiado con la prisión domiciliaria en una propiedad de la zona de Viedma, a la espera de la extradición a los Estados Unidos, que desde entonces “duerme” en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La lujosa chacra La Gringa

La propiedad elegida por Machado para pasar sus días de preso domiciliario es una lujosa chacra de unas 10 hectáreas ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 1, a mitad de camino entre Viedma y el balneario El Cóndor, que el empresario habría comprado algún tiempo antes de ser detenido.

El predio denominado “La Gringa” se destaca por su cerco perimetral de hormigón y el ingreso asfaltado, en cuyo frente sobre la Ruta 1 hay un enorme portón que frena el ingreso a la enorme propiedad, que además de todo el verde y las diversas construcciones que se ven en su interior, tiene una vistosa costa parquizada que da al río Negro.

chacra la gringa fred machado rio negro

Machado no registra antecedentes penales en el país y no tiene ninguna causa abierta en su contra, más allá que se lo vinculó con distintos intentos comerciales no muy claros, como la construcción de un hotel en Las Grutas o la instalación de un taller de embarcaciones en tierras cedidas por el municipio de San Antonio Oeste en la zona del puerto de San Antonio Este, medida que luego se revirtió.

Tras su detención en Neuquén, el empresario fue alojado en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Bariloche y, posteriormente, se le concedió la prisión domiciliaria en la quinta de Viedma.