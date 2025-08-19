Alerta por gusanos en el tomate triturado: cuál es la reconocida marca que prohibió la ANMAT

El organismo recomendó dejar de venderlo y a la población que posea unidades de este lote no consumirlas. Qué hacer en caso de haber comprado el producto.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia a los consumidores, ante el hallazgo de gusanos en una reconocida marca de tomate triturado.

Se trata de una advertencia preventiva para evitar riesgos y facilitar la investigación del caso. En este contexto, el organismo nacional recomendó a comerciantes dejar de vender el producto involucrado e iniciar contacto inmediato con sus proveedores.

La ANMAT emitió una advertencia preventiva por la posible presencia de gusanos en envases de tomate triturado de la marca Marolio . "Con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. que podrían encontrarse en el producto", según informaron en un comunicado.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), Microstomum sp pertenece a los gusanos planos.

marolio

“Esta Administración informa a la población que el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza", ampliaron en el documento publicado en la ANMAT.

Tras esta alerta, la ANMAT recomendó a la población que posea unidades de este lote que se abstenga de consumirlas y que se comunique con la autoridad sanitaria local, ya sea municipal o provincial.

Además, se ordenó a los comerciantes a cesar la comercialización del producto y a contactar a sus proveedores. Estas recomendaciones buscan evitar riesgos para la salud y facilitar la trazabilidad del lote afectado.

“El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”, precisaron desde el organismo.

Cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase

La ANMAT advirtió sobre la presencia de gusanos en el lote L25114, con vencimiento en abril de 2027. Se trata de la caja de 500g de tomate triturado, libre de gluten. Piden no consumirlo.

tomate

Tras la alerta sanitaria emitida por la ANMAT por la presencia de cuerpos extraños en un lote de tomate triturado de la marca Marolio, desde el organismo indicaron que es fundamental para los consumidores poder identificar el producto específico para evitar su consumo. El organismo pidió no ingerir el producto del lote afectado.

Según publicó Noticias Argentinas, para que la población pueda identificar fácilmente el producto en sus alacenas o en las góndolas, se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos: