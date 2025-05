Así son las empanadas que Ricardo Darín compra a $48.000: la explicación del local por el precio

La palabra del comerciante y la explicación del elevado precio

Pablo Lemos relató en distintos medios, que el actor suele ir a hacer sus compras de manera habitual y normal. “No manda a nadie, no llama, no pide favores. Entra como cualquier persona, hace su pedido, paga en efectivo o con tarjeta, y listo”, detalló.

Además, aseguró que Darín nunca aceptó un descuento ni pretendió ningún trato especial: “Siempre insistió en pagar lo que corresponde”.

empanadas darin ok.avif

El empresario explicó que el precio de sus empanadas responde a una combinación de factores que, para él, justifican el valor final.

Las empanadas que vende pesan entre 159 y 178 gramos, más del doble que las de las cadenas más conocidas, que rondan los 70 gramos. Además, muchas de ellas están elaboradas con ingredientes premium, como vacío cortado a cuchillo o provoleta, las favoritas del actor.

Durante una entrevista televisiva, Lemos mostró una balanza en la que pesó varias empanadas en vivo para sostener su argumento. También remarcó que todo el proceso de producción es artesanal y que priorizan mantener una línea de trabajo rigurosa, con foco en la excelencia antes que en la masividad.

empanadas.avif

La respuesta del Gobierno y el negocio detrás de la empanada gourmet

La mención de los “48 mil pesos” no pasó desapercibida para el ministro de Economía. Caputo respondió de forma indirecta a Darín a través de redes sociales, apuntando contra lo que interpretó como una crítica encubierta a los precios y la situación económica general. El cruce sumó un nuevo capítulo a la tensa relación que algunas figuras del espectáculo mantienen con referentes del Gobierno actual.

Ricardo Darín Luis Caputo.jpg Sigue la polémica entre Ricardo Darín y el gobierno nacional.

Mientras tanto, Lemos aprovechó la exposición mediática para anunciar que su empresa abrirá una nueva planta de producción. El objetivo es ambicioso: fabricar hasta 10 millones de empanadas por mes. La expansión busca mejorar la capacidad operativa sin abandonar la calidad que, según afirma, los caracteriza.

“Estamos en conversaciones con proveedores para ajustar costos, porque no queremos ser los más caros del mercado”, aseguró. Sin embargo, sostuvo que su prioridad no cambiará: “Queremos seguir siendo los mejores”. Cerró con una reflexión sobre el esfuerzo y la constancia en tiempos difíciles: “Hay que tener disciplina, hacer las cosas bien y no tener miedo de apostar”.

Lo que comenzó como una simple anécdota de sobremesa se convirtió en un reflejo de tensiones sociales y económicas más profundas. En un país donde hablar del precio de un alimento puede encender debates nacionales, el testimonio de Darín puso sobre la mesa varios temas: desde el costo real de los productos artesanales hasta la forma en que se vinculan los ciudadanos con el consumo, la inflación y los discursos públicos.

Las empanadas que compró Ricardo Darín tal vez no sean las más baratas, pero sin dudas se volvieron las más discutidas del país.