Atentado a Cristina Kirchner: en vivo se conocen las condenas a Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Este miércoles se lleva a cabo la última audiencia del proceso oral y público a los implicados en el ataque que ocurrió en septiembre de 2022. Qué condena podrían recibir.

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°6 dará a conocer el veredicto del juicio contra las tres personas implicadas en el ataque a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta. Y su expareja Brenda Uliarte se encontraba en la misma zona.

Previo a conocerse la sentencia final que será a las 13 horas , los acusados tienen la posibilidad de dar su última declaración. Luego, la jueza Sabrina Namer, titular del citado Tribunal, llamaría a un cuarto intermedio y se realizaría la lectura del veredicto.

Sabag Montiel enfrenta un pedido de pena de 15 años de prisión por ser considerado auto material del ataque, mientras que para Uliarte, la fiscalía reclamo 14 años y Nicolás Carrizo podría ser absuelto debido a que la acusación en su contra fue retirada por la querella y la fiscalía.

"Me plantaron un arma"

Sabag hizo uso de su palabra en el inicio de la audiencia, allí dijo: "Quiero aclarar que esta causa estuvo armado, esto se sabe. Me plantaron un arma y Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue Marano el que plantó el arma, y básicamente es una estrategia que la viven usando Cristina Kirchner, al igual que se repitió con el fiscal Nisman, con respecto a Diego Lagomarsino, usando una persona de su entorno para confundir y no levantar sospechas".

En ese momento, Sabag fue interrumpido y le solicitaron centrar su declaración sobre los hechos de los que se lo acusan. Fue en ese momento, señaló nuevamente que hay una arma plantada. "A mi no me pagó Cristina ni nadie, es un invento que hacen ustedes. Todo mal va a recaer sobre las personas que lo hacen, así como Cristina fue presa", indicó entre declaraciones confusas.

Por su parte, Brenda Uliarte manifestó que no iba a hacer su de su palabra. Y por último Carrizo dijo que le parecía injusto que vaya gente presa y tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio. "Me gustaría que esto no le pasara a nadie más y agradecerles a todo porque fueron muy amable conmigo, a todos los que me apoyaron durante los tres años que estuve preso", manifestó.

Embed

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo son quienes llegaron al juicio

Este juicio comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos, mientras que sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación por lo cual será absuelto.

Sabag Montiel, a quien se lo acusa como autor material del hecho, confesó su intención de querer matar a CFK, cuando declaró en junio del año pasado ante el tribunal y afirmó que su conducta estuvo guiada por fines "éticos". "Es corrupta, roba y hace daño a la sociedad", intentó justificarse.

Pese a que el tribunal tiene la decisión en estricta reserva, la condena contra Sabag Montiel y Uliarte se anticipa casi como un hecho en Comodoro Py y las dudas giran en torno a la cantidad de años que les darán.

El acusado tiene un pedido de condena por tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego. En tanto, Brenda Uliarte fue acusada por el intento de asesinato, aunque en calidad de partícipe necesaria con el agravante de violencia de género incluido.

cristina-ataque-arma.jpg

Los pedidos de la defensa

Tanto las defensas de Sabag Montiel y Uliarte pidieron que sean absueltos y que se los declare inimputables por sus condiciones de salud mental.

"Fue esclavo de su delirio mesiánico", justificaron los abogados defensores de Sabag Montiel. Asimismo, argumentaron que el intento de magnicidio fue un "delito imposible" ya que la pistola utilizada no contaba con el cargador bien puesto.

"No es que ‘la bala no salió’, acá el asunto es que la bala no podía salir, que es algo muy distinto. La diferencia es fundamental", sumó el letrado Eduardo Chittaro, defensor de Brenda Uliarte.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.jpg

La Justicia archivó la causa contra Gerardo Milman por el atentado a CFK

Una semana atrás, la Justicia decidió archivar la causa que investigaba al diputado del PRO, Gerardo Milman, por su supuesta participación en el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al no hallar pruebas suficientes para sostener la acusación en su contra.

La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, fue quien resolvió archivar el expediente y dictaminó citar a indagatoria al asesor legislativo Jorge Abello por falso testimonio al haber asegurado que escuchó a Milman decir la frase "cuando la maten yo estoy camino a la costa”. La declaración fue pactada para el 13 de octubre