Batalla campal a la salida del boliche dejó a dos jóvenes apuñalados y diez detenidos

Un boliche de Palermo fue el epicentro de una brutal pelea entre bandas. A quienes apuñalaron se los traslado al hospital debido a la gravedad de sus heridas.

La pelea habría comenzado por el robo de una cadenita dentro del boliche.

Un violento episodio sacudió a la noche porteña durante la madrugada. Dos jóvenes fueron apuñalados tras una batalla campal en las afueras de un boliche en Palermo y trasladados al hospital. Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo de seguridad que culminó con la detención de al menos diez personas.

Según testigos que se encontraban dentro del local bailable, la pelea comenzó adentro con una discusión debido a que uno le robo una cadenita a otro joven y esto llevó a golpes de puño, hasta que uno de los jóvenes fue apuñalado con una botella rota.

Videos difundidos en redes sociales muestran a una persona tendida en el asfalto y manchas de sangre sobre la vereda. El canal América TV transmitió imágenes tanto de la pelea como de los momentos posteriores, cuando personal del SAME atendía en la calle a uno de los heridos.

Los jóvenes apuñalados fueron derivados al hospital por sus heridas

Cuando la Policía de la Ciudad llegó a la puerta del boliche, en Niceto Vega 5635 -entre Bonpland y Fitz Roy-, logró identificar a diez presuntos agresores que fueron señalados por una de las víctimas y quedaron detenidos, reveló La Nación.

"Fue una riña entre diez personas aproximadamente. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 y otro de 26, uno con herida de arma blanca en rostro al que se lo compensó en el lugar y lo trasladamos al hospital Fernández. El otro con múltiples heridas de arma blanca también al hospital Fernández", indicó sobre los heridos de gravedad Alberto Crescenti, director del SAME de Buenos Aires, brindo detalles de cómo ocurrió esta brutal batalla campal.

Testigos aseguran que los jóvenes estaban completamente alcoholizados y que la situación se descontroló en cuestión de minutos. "Fue una batalla campal. Vimos sangre, ropa rota y chicos caminando tambaleando por la calle. La policía llegó después de que todo se había desbordado", indicó el cronista de A24 que se encontraba en el lugar.

La situación fue tan violenta que algunos de los presentes terminaron enfrentándose con los agentes de la Policía de la Ciudad. "Había una persona de gorra negra bastante alterada peleando con la Policía, que se quejaba del procedimiento", comentó.

Por el momento, la Justicia investiga los hechos que llevaron a este violento crimen y cual fue el rol que tuvo el personal de seguridad del boliche con la contención del hecho.

Joven brutalmente agredido en Nueva Córdoba tras salir de un boliche

Las salidas de los boliches en distintas ciudades de la Argentina se han convertido en escenarios frecuentes de violencia. Peleas multitudinarias, ataques sorpresivos y agresiones entre grupos de jóvenes empañan lo que comienza como una noche de diversión. En este contexto, este fin de semana un joven que salía de un establecimiento bailable de Córdoba recibió un feroz ataque por parte de una patota.

El joven recibió reiteradas patadas en su cabeza mientras se encontraba inconsciente y desmayado sobre el asfalto. Eran cerca de las 4 de la madrugada y una pelea entre bandas provocó un caos total a la salida del local bailable "Sentilooo", ubicado en Rondeau al 270, entre Boulevard Chacabuco e Ituzaingó, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial.