¿Cristina Kirchner tendrá su propio streaming desde la prisión domiciliaria?

El primer video de Cristina desde la prisión domiciliaria: cocinando y hablando de Javier Milei

Cristina Fernández de Kirchner volvió a aparecer este sábado, esta vez en un video que la muestra por primera vez desde adentro de su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria tras ser condenada por la causa Vialidad.

El video fue compartido por su hijo Máximo Kirchner en su cuenta de Instagram, en las imágenes que rápidamente se viralizaron, se puede ver a la ex presidenta cocinando huevos y hablando de la pelea de Victoria Villarruel con Javier Milei.

"Se están peleando ahí Villarruel y coso", le informa Máximo a su madre, mientras Cristina se sirve unos huevos revueltos con palta.

"¿Con palta, proteína, son buenas para la pelea?", le pregunta el diputado. Y Cristina responde: "No sé si son buena para la pelea, son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra".

A la ex presidenta se le escucha la voz congestionada, al igual en el que mensaje que grabó para el acto del 9 de Julio en Parque Lezama, donde señaló que había sufrido una fuerte gripe. En una semana, el peronismo que competirá con el frente Fuerza Patria, debe cerrar las listas para las elecciones desdobladas boanerenses.

La publicación ya tiene más de 81 mil “me gusta y miles de comentarios. Entre las reacciones destacadas estuvieron los mensajes de apoyo de figuras políticas como Mayra Mendoza que escribió, "los queremos mucho” y la diputada cordobesa Gabriela Estévez, con el mensaje: “Los amamos”.

Esta aparición pública de Cristina Kirchner se produce pocas horas después de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara las restricciones impuestas en su prisión domiciliaria, incluyendo la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera).