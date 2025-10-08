Desde la cárcel, Leonardo Cositorto confesó: "Puse plata en las campañas de Santilli y Milei"

El empresario -fundador de Generación Zoe -condenado por millonarias estafas, dio detalles sobre los montos de dinero que aportó para ambos dirigentes.

Leonardo Cositorto insiste en que aportó dinero a campañas políticas y denuncia que “ahora todos lo niegan”.

Leonardo Cositorto , fundador de Generación Zoe y condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, volvió a generar polémica desde la cárcel. En una entrevista radial, el empresario aseguró que aportó dinero a las campañas de Diego Santilli en 2021 y de Javier Milei en 2023, y dijo: “Me molesta que ahora salen a negarme”.

Durante la conversación con Radio Splendid, Cositorto afirmó haber contribuido con u$s32.500 para la campaña del actual candidato a diputado nacional Santilli, entonces referente de Juntos por el Cambio . Según su versión, lo hizo porque “ quería un cambio para la Argentina ”. También indicó que colaboró económicamente con la candidatura presidencial de Milei, aunque no precisó el monto.

“ Yo no soy Fred Machado . Me molesta que me nieguen y quieran mancharme”, dijo, en referencia al empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, vinculado al excandidato libertario José Luis Espert. Las declaraciones surgieron poco después de que Espert renunciara a su postulación por La Libertad Avanza.

Santilli niega cualquier vínculo

cositorto generacion zoe Cositorto, fundador de Generación Zoe, busca recuperar protagonismo desde prisión y apunta contra Santilli y Milei.

Las palabras de Cositorto contrastan con lo dicho por Diego Santilli, quien en 2022 fue consultado por las presuntas donaciones y negó haber tenido relación alguna con el líder de Generación Zoe. “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”, afirmó en ese momento.

En aquel entonces, usuarios libertarios habían lanzado una campaña en redes sociales para vincular al dirigente con el esquema piramidal que dirigía Cositorto. El caso generó ruido dentro del espacio político de Santilli, aunque nunca se presentaron pruebas que confirmaran el supuesto aporte.

El nombre del exlíder de Generación Zoe vuelve a aparecer ahora, justo cuando Santilli se perfila como posible primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Esa decisión, sin embargo, dependerá de la Justicia electoral, que deberá definir entre él —favorito del oficialismo libertario— y Karen Reihardt.

La caída de Generación Zoe

Diego Santilli, Javier Milei

Cositorto fue condenado por la Justicia de Córdoba a 12 años de prisión por encabezar un esquema de estafas reiteradas que afectó a 118 personas. El fallo, de más de 500 páginas, detalló cómo los responsables de Generación Zoe montaron una asociación ilícita que se presentaba como una empresa dedicada al coaching, liderazgo y educación financiera, pero en realidad funcionaba como un sistema Ponzi.

El grupo prometía “ganancias extraordinarias” a quienes invirtieran dinero, bajo el pretexto de operar en el mercado financiero. A cambio, entregaban contratos o simples recibos que carecían de respaldo real. Según la investigación, el fraude provocó un daño económico estimado en $776.834.153.

El tribunal sostuvo que Cositorto y sus colaboradores usaron el discurso del desarrollo personal y la libertad financiera para atraer a sus víctimas. “Vendían esperanza envuelta en coaching”, resumió uno de los fiscales. Las oficinas de Generación Zoe se expandieron por distintas provincias argentinas y en otros países de la región antes de que el sistema colapsara.

“Me niegan ahora, pero yo los apoyé”, insistió Cositorto en la entrevista, buscando recuperar algo de legitimidad política mientras cumple su condena. Desde su celda, el empresario intenta mantener presencia pública, aunque sus declaraciones reavivan una polémica que Diego Santilli no quiere tener cerca en plena etapa electoral.