Leonardo Cositorto tomó una inesperada decisión desde la cárcel

En una entrevista, Cositorto, mencionó que se casará en este 2025 con “una ex estudiante de la carrera de Coaching”. Declaró que el nombre de su prometida no lo da por temas de “seguridad”.

Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal, fue dejando señales cada vez que se conectaba por Internet para brindar algunas notas.

Además, explicó que “hace tres años que no está en su ciudad natal, Corrientes, y que le han prohibido todo”. En tanto, añadió: “Una barbaridad, el tema de los derechos humanos y la presión. Es para voltearme y doblegarme”.

Por último, detalló: “El juicio en Goya se reinicia el 4 de febrero. Últimos testigos de ellos y van los 22 de la parte nuestra”.

Caso Generación Zoe: qué dijo Leonardo Cositorto en su declaración

A finales de Noviembre Cositorto declaró en el juicio que lo tiene como principal acusado de multiples denuncias de estafa.

“Quisiera manifestar mi decepción y desacuerdo con la justicia y aquí en un juicio que considero nulo e ilegal”, dijo en primer lugar. En esa línea, afirmó: “Me declaro totalmente inocente, nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”.

De cara a los presentes en la sala, el líder de Generación Zoe sostuvo que él no fue artífice de ningún tipo de estafa, y en cuanto a la actividad que desarrolló en la ciudad de Goya, comentó: “Vine solamente a dar un curso de coaching ontológico”.

Si bien en su declaración subrayó que todas las empresas y sus emprendimientos “se construyeron en forma legal y llevados adelante bajo supervisión jurídica y contable”, Cositorto denunció que hubo una infiltración de personas en su organización.

“La empresa es una empresa de coaching, la acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el trading (actividad de comprar y vender activos financieros electrónicos) era una pantalla y hasta yo hacía trading ”, argumentó.

En cuanto al primer juicio en su contra, lamentó que no lo dejen aportar pruebas al expediente. “Me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas”, sentenció.

Durante otro tramo de la audiencia, que tuvo un cuarto intermedio de 15 minutos por un sorpresivo corte de luz, Cositorto mencionó que sufrió situaciones de agresión y maltrato en Córdoba, donde se encuentra detenido en el penal de Bouwer. “No me dejaron hacer huelga de hambre y cuando quise pesarme, el médico del penal se negó hacerlo, me maltrataron y me pegaron”, denunció, y adelantó: “Por eso también voy a iniciar acciones legales”.

“No hay dolo, no hay delito, no se diseñó ninguna organización fraudulenta. Nos obligaron a incumplir un contrato firmado por todas las personas. Yo soy el primero que le quiere pagar a la gente, pero nos embargaron todo, no nos dejan trabajar. Lo único que pido es que me dejen trabajar”, concluyó.