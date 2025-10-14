Encontraron muerta en un pozo ciego a una joven de 20 años: su moto estaba calcinada

Tras varios días de intensa búsqueda, encontraron muerta a Gabriela Arací Barrios , una joven de 20 años que había desaparecido el domingo . Su cuerpo fue hallado en una vivienda vinculada a uno de los detenidos por el caso, el cual ya fue caratulado y se investiga como femicidio .

La última vez que había sido vista con vida fue cuando salió de su casa en el barrio 108 Viviendas en la localidad de Avia Terai, en Chaco. La madre rápidamente alertó a la Policía su desaparición , quienes activaron el protocolo de búsqueda y llevaron a cabo un gran despliegue de allanamientos en simultáneo en diferentes viviendas vinculadas a la joven.

En medio de la búsqueda policial, este lunes por la tarde finalmente encontraron sin vida a Gabriela . El cuerpo estaba en la vivienda de Salvatierra, uno de los cuatro detenidos en la causa.

Efectivos policiales lograron recuperar su cuerpo de un poco ciego y durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una moto RX 150, cuatro cuchillos, una radio portátil, cabellos, pantalón grafa, mantel y una remera negra.

busqueda chica de chaco

Quién es el detenido por el femicidio de Gabriela

El lugar donde fue encontrada la joven trabajó personal de Criminalística y de la División Investigaciones, quienes preservaron las pruebas y se tomaron declaraciones a testigos relevantes para la causa. Las autoridades reservaron información sobre el estado del cuerpo, ya que aguardan el informe de la autopsia y los peritajes forenses, fundamentales para establecer que ocurrió en las horas previas al descubrimiento.

Fuentes judiciales indicaron que uno de ellos, Jesús "Huesa" Salvatierra, de 33 años, mantenía una relación sentimental con Barrios y fue señalado como el principal sospechoso, ya que en su casa encontraron el cuerpo y al momento de la detención tenía heridas compatibles con un posible intento de defensa por parte de la víctima.

presunto femicida chaco

Este martes por la mañana, el Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña continuó el operativo con drones y trabajó en la casa de Salvatierra, donde ocurrió el escalofriante hallazgo.

De igual manera, otras tres personas -dos hombres y una mujer- permanecen detenidas. Por el momento, se encuentran incomunicados y a disposición de la Justicia provincial. La investigación avanza para resolver los interrogantes sobre el crimen y la reconstrucción de las últimas horas de la joven de 20 años.

Cómo encontraron el cuerpo de la joven

Un perro entrenado para detectar restos humanos marcó una zona puntual de un terreno. Al revisar el lugar, los agentes hallaron un pozo cloacal cubierto con una tapa de cemento. Al destaparlo, personal de Bomberos descubrió una bolsa de arpillera amarilla con el cuerpo de una mujer parcialmente desnuda, que luego fue identificado como el de Gabriela Barrios.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Sáenz Peña para realizar la autopsia que determinará la causa de muerte.

femicidio chaco

