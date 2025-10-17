Fuertes tormentas con granizo y vientos de más de 90 km/h: hay alerta en la mitad del país

El SMN emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja. Advierten sobre una intensa actividad eléctrica. Qué zonas estarán afectadas.

La semana termina con gran inestabilidad en 11 provincias.

Tal como se había anticipado, el cierre de la semana seguirá con inestabilidad en gran parte del país, donde además de un marcado ascenso de la temperatura que en muchos lugares superará los 30°C, se espera un fenómeno meteorológico que se hará sentir con intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, dos alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes en 11 provincias para este viernes 17 de octubre.

Según precisó el organismo, la alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”; mientras que la alerta naranja advierte sobre “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta naranja por tormentas: a qué sectores afectará

El SMN indicó que la alerta naranja anticipa la presencia de lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Las provincias afectadas este viernes serán:

Salta

Jujuy

Tucumán

Santiago del Estero

Chaco

Misiones

Corrientes

lluvias Una serie de alertas amarillas esta vigente en la previa del comienzo del fin de semana largo.

Cuáles son las provincias afectada por la alerta amarilla por tormentas

Otra de las alertas -de nivel amarillo- indica que se esperan tormentas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Las provincias afectadas son:

Salta (en la madrugada, tarde y noche);

(en la madrugada, tarde y noche); Jujuy (en la noche);

(en la noche); Tucumán (en la tarde y la noche);

(en la tarde y la noche); Catamarca (en la tarde y la noche);

(en la tarde y la noche); La Rioja (en la mañana);

(en la mañana); Santiago del Estero (en la madrugada y la noche);

(en la madrugada y la noche); Formosa (en la madrugada y la noche);

(en la madrugada y la noche); Chaco (en la madrugada y la noche);

(en la madrugada y la noche); Santa Fe (en la tarde);

(en la tarde); Misiones (desde la madrugada hasta la noche).

mapa_alertas (19)

Ante la vigencia de estas advertencias, el SMN brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Naranja:

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

como casas, escuelas o edificios. Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

y evitá el uso de teléfonos con cable. Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo . Los automóviles ofrecen una excelente protección.

. Los automóviles ofrecen una excelente protección. Evitá circular por calles inundadas o afectadas .

. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa , cortá el suministro eléctrico .

, . En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales .

. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Amarilla: