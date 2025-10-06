La temperatura llegará a los 38°C: se viene una nueva ola de calor en el país

Distintas zonas del país registrarán un abrupto aumento de la temperatura. Cuándo serán los días más calurosos.

Desde hace unas semanas, el clima en gran parte del país está inestable, con presencia de vientos y tormentas en varias provincias. Pero en los últimos días también se registró un abrupto aumento de la temperatura por lo que el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por una ola de calor. Ahora se advierte sobre el registro de elevadas temperaturas, que r ozarán los 40°C los próximos días.

Distintas localidades argentinas experimentarán esta semana una ola de calor, con jornadas sofocantes que anticipan un verano muy caluroso en gran parte del país.

El sitio especializado Meteored, indicó que seguirán las condiciones de estabilidad atmosférica gracias a las altas presiones que, en la segunda mitad de la semana, permitirán que el flujo del viento sea persistente del norte, lo que traerá temperaturas más altas sobre la mayor parte de Argentina.

¡Un horno! Las temperaturas llegarán a 38°C

Este fin de semana, gran parte de la Argentina fue un horno: sectores del centro y todo el norte del país tuvieron temperaturas por encima de los 30 °C, con localidades como Río Cuarto en Córdoba y Sunchales en Santa Fe con valores por encima de los 35 °C.

Tartagal en Salta, Tinogasta y su capital provincial, la ciudad de Catamarca con más de 39 °C, Santiago del Estero con 39.7 °C y Rivadavia en Salta, con 40.5 °C.

Según precisaron, esta semana el norte del país pasará a tener gradualmente con el avance de la semana, temperaturas máximas de entre 29°C y 33 °C, mientras que el jueves se esperan máximas de entre 32°C y llegará a 38 °C el sábado.

Por otro lado, la zona central del país registrará temperaturas mínimas que irán en ascenso, pero las máximas aumentarán y oscilarán entre 23°C y 30 °C en el este, y entre 28°C a 34 °C en el centro y oeste hacia el sábado.

Metored precisó además que en la Patagonia, un nuevo frente frío hará bajar un poco las temperaturas hacia el próximo fin de semana.

ola de calor

El martes subirán sensiblemente las mínimas: entre 2 y 11 °C, en tanto que las máximas serán entre 10 y 24 °C. Finalmente, el miércoles será un día de transición al calor en la tarde. En la Patagonia seguirán recuperándose los valores y las temperaturas llegarán a los 29°C en algunas localidades.

Alerta meteorológico por fuertes vientos, tormentas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que está vigente una alerta meteorológico de nivel amarillo que afectará a seis provincias de Argentina.

El organismo confirmó que esas zonas estarán bajo fuertes vientos y tormentas que podrían implicar "riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Las provincias afectadas por la alerta amarilla por intensos vientos para este lunes son la zona oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, Misiones, un pequeño sector de Tucumán y La Rioja.

El SMN publicó que "la zona cordillerana será afectada por vientos del noroeste u oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos".

mapa_alertas (9)

Alerta amarilla por fuertes tormentas

La mitad norte de Misiones, específicamente la zona de la triple frontera es la zona restante bajo alerta amarilla. En este caso es por intensas tormentas.

El organismo publicó en su sitio oficial que el área será afectada por tormentas fuertes. "Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h".

Además, notificaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser localmente superiores".