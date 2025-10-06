Alerta meteorológico por fuertes vientos, tormentas y posible granizo: qué provincias estarán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que está vigente una alerta meteorológico de nivel amarillo que afectará a seis provincias de Argentina.

El organismo confirmó que esas zonas estarán bajo fuertes vientos y tormentas que podrían implicar "riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Las provincias afectadas por la alerta amarilla por intensos vientos para este lunes son la zona oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, Misiones, un pequeño sector de Tucumán y La Rioja.

El SMN publicó que "la zona cordillerana será afectada por vientos del noroeste u oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos".

mapa_alertas (9)

Alerta amarilla por fuertes tormentas

La mitad norte de Misiones, específicamente la zona de la triple frontera es la zona restante bajo alerta amarilla. En este caso es por intensas tormentas.

El organismo publicó en su sitio oficial que el área será afectada por tormentas fuertes. "Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h".

Además, notificaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser localmente superiores".

Recomendaciones del SMN para la alerta amarilla por viento

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

viento

Recomendaciones del SMN para la alerta amarilla por tormentas

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Viento y ascenso de la temperatura en Neuquén: el pronóstico para el comienzo de la semana

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico para los próximos días en Neuquén y la región. El Alto Valle se preparan para una semana con viento moderado a fuerte, ascenso progresivo de la temperatura y condiciones mayormente estables.

De acuerdo con el reporte del organismo, el lunes se presentará ventoso, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre 9 °C de mínima y 22 °C de máxima. Las ráfagas del oeste podrían alcanzar los 55 km/h durante la tarde, especialmente en la zona de bardas y accesos a la ciudad.

vientos fuertes.png Neuquén se verá afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

El martes continuará con características similares, aunque con mayor amplitud térmica. El cielo se mantendrá parcialmente soleado, y la temperatura alcanzará los 25 °C, mientras que el viento persistirá, con ráfagas en torno a los 50 km/h. Será una jornada ideal para actividades al aire libre durante la mañana, aunque por la tarde las condiciones podrían tornarse molestas por la intensidad del viento.

Hacia el miércoles, la AIC anticipa un aumento marcado de las temperaturas, con máximas que rondarán los 30 °C. El cielo estará mayormente nublado, aunque el viento no cederá: las ráfagas seguirán soplando desde el oeste, superando en algunos sectores los 60 km/h. En la capital neuquina y alrededores, se espera una jornada cálida y con baja humedad.