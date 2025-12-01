Internaron de urgencia a José Alperovich, a días de su casamiento con Marianela Mirra

El exgobernador de Tucumán, condenado por abusar sexualmente de su sobrina y estaba con prisión domiciliaria.

José Alperovich , exgobernador de Tucumán, fue internado de urgencia este domingo y sometido a una cirugía en el Hospital Italiano ya que requería intervención médica inmediata.

El exmandatario está condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina, y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en un lujoso departamento de Puerto Madero, donde permanece controlado mediante una tobillera electrónica. Ante la aparición de síntomas de gravedad en su salud, fue derivado al hospital.

Según revelaron, el Alperovich fue sometido a una operación de urgencia por una complicación gastrointestinal este domingo y se encuentra internado en el Hospital Italiano.

alperovich domiciliaria.png La Justicia le otorgó prisión domiciliaria al ex gobernador.

Cuál habría sido el problema médico que llevó a la internación de Alperovich

El procedimiento médico tuvo lugar en el Hospital Italiano, dos días después de que el exgobernador de Tucumán se casara con Marianela Mirra.

Fuentes cercanas indicaron a TN que la operación estuvo relacionada con "síntomas compatibles con apendicitis", aunque aún no se confirmó el diagnóstico definitivo.

"En un inicio, su entorno asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta, pero todo se fue agudizando hasta llegar a un problema más serio que requería una intervención en un centro de alta complejidad", señalaron.

Hospital Italiano.jpg

El dirigente peronista había comenzado a cumplir su pena en el penal de Ezeiza, pero en junio obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, a los 70 años. Desde entonces permanece bajo control electrónico mediante una tobillera en el edificio donde reside.

El casamiento de José Alperovich y Marianela Mirra

La relación entre Marianela Mirra, una de las figuras más recordadas de Gran Hermano 2007, y Alperovich dio un nuevo paso este jueves, cuando finalmente "dieron el sí" y se casaron.

Este matrimonio fue una ceremonia privada celebrada en el mismo edificio donde cumple la prisión domiciliaria. La boda se mantuvo en estricta intimidad, sin acceso a la prensa, aunque se difundieron imágenes desde el exterior.

marianela mirra casamiento

Previo al evento, la campeona de la cuarta edición del popular reality reconoció en diálogo con Pamela David que no había nada malo en la comentada y criticada boda, aunque aclaró: "Este casamiento está previsto desde hace tiempo. No hay nada extraño, pero todo lo que dicen sobre la ostentación y el catering nos perjudica muchísimo".

El casamiento fue autorizado por el juez Ramos Padilla y la pareja decidió suspender la fiesta que tenía más de 20 invitados.

La polémica relación de Mirra y el ex gobernador de Tucumán

Alperovich tiene cuatro hijos con su exesposa, la senadora Beatriz Rojkés. Ambos fueron imputados este año por el fiscal federal Guillermo Marijuan en una causa por enriquecimiento ilícito. Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, Marianela Mirra se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente.

En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: "Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich". Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: "Todo el mundo sabe de esta relación, por lo menos desde el 2009".