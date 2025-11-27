Marianela Mirra se casa con José Alperovich y desmiente embarazo

La ex gran Hermano se casará con el exgobernador de Tucumán este jueves. El lugar de la boda y los invitados que darán el presente.

Marianela Mirra se casará este jueves con José Alperovich. Después de 20 años de relación, la pareja dará el gran paso y ella se encargó de desmentir el rumor de embarazo que circuló en el último tiempo.

La boda será muy íntima y tendrá como escenario el departamento en el que convive la pareja en Puerto Madero. Vale recordar que el exgobernador de Tucumán de 70 años cumple prisión domiciliaria por la causa de abuso sexual contra su sobrina.

“Es por amor y no estamos esperando un hijo” , dijo la ex Gran Hermano quien reveló, según Laura Ubfal, “es una ceremonia con testigos y apenas pediremos un Delivery”. El casamiento fue autorizado por el juez Ramos Padilla y la pareja decidió suspender la fiesta que tenía más de 20 invitados.

“Me caso sin un peso”, afirmó Mirra y reveló que José “cedió todo así está contenta Betty, su hermano y los hijos” refiriéndose a que está todo acordado entre Alperovich y su exmujer y el patrimonio familiar.

“No hay nada más que las ganas de creer que pueden venir tiempos mejores, luego de semejante denuncia falsa”, dijo Marianela quien está en desacuerdo con la condena a 16 años de prisión que otorgó la Justicia a su futuro marido.

Mirra.jpg Marianela Mirra

La polémica relación de Marianela Mirra y José Alperovich

En 2024, la Justicia lo encontró culpable a José Alperovich de dos hechos de tentativa de abuso sexual y de seis abusos sexuales agravados por lo que fue condenado a 16 años de prisión. Si bien inicialmente cumplió parte de la pena en la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en el último tiempo se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Cabe señalar que Alperovich tiene cuatro hijos con su exesposa, la senadora Beatriz Rojkés. Ambos fueron imputados este año por el fiscal federal Guillermo Marijuan en una causa por enriquecimiento ilícito. Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, Marianela Mirra se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente. En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich”. Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: “Todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”.

Tras esa revelación, fue la propia Mirra quien confirmó el romance en redes sociales: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”. Incluso compartió imágenes de las cartas que el ex mandatario le enviaba desde prisión. En una de ellas, Alperovich le escribió: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Vos me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho, Male”.

En mayo de 2025, la pareja atravesó su primera crisis pública. A través de sus redes, Mirra anunció la separación y dio más detalles de una relación que ya llevaba años. “Sólo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, escribió en redes sociales.