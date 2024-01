Javier Milei durísimo contra los gobernadores: "Los voy a dejar sin plata"

El trascendido podría costar un cargo

El medio infobae publicó esta tarde que Javier Milei evalúa pedirle la renuncia a uno de los ministros de su Gabinete, molesto por la filtración de la frase a los medios de comunicación. Todavía no hay certezas de quien es el funcionario apuntado, pero la decisión del primer mandatario podría conocerse en las próximas horas.

Javier Milei.jpg Javier Milei y parte de su gabinete en el balcón de la Casa Rosada en las primeras semanas de su mandato.

Caputo, en la misma linea

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó que "el déficit cero no se negocia" y, al igual que había hecho Manuel Adorni, "amenazó" a las provincias en caso que no se aprueben los distintos paquetes de leyes y el DNU.

"Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", señaló el ministro.

Además, reveló que hoy mantuvo una "reunión con el secretario de Hacienda (Carlos Guberman) y la subsecretaria de Provincias (Valeria Sánchez) para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado".

"No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico", alertó Caputo.