Victoria Villarruel versus Karina Milei: la agudización de una interna cada vez menos silenciosa en la intimidad del poder

Tal como lo hace Javier Milei, Victoria Villarruel también administra su cuenta de X , ex twitter. La vicepresidenta no lo hace todo el tiempo, porque no tiene la dinámica en las redes que posee el presidente, pero con la victoria de la Selección argentina en la Copa América se despachó. Primero se fotografió posando al lado de un televisor con la bandera en las manos. Sonreía festejando el nuevo campeonato ganado.

Salió en defensa del plantel y lanzó un mensaje que casi deteriora la relación con el gobierno francés . La situación no empeoró porque la hermana del presidente, Karina Milei , le pidió disculpas al embajador galo en Buenos Aires y dejó a la vicepresidenta en una incómoda desautorización pública. La secretaria general de la presidencia fue enviada por su hermano, como si fuera canciller, para evitar que las palabras de la primera en la línea sucesoria embarren el vínculo con Francia , justo cuando Javier Milei se prepara para viajar dentro de una semana a París para participar como invitado a la apertura de los Juegos Olímpicos.

"Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo", escribió Villarruel en el tuit que fijó en su perfil cuando supo por los medios que Karina, ya transformada en su antagonista directa, la había dejado en off side, sin avisarle.

image.png

El texto no menciona literalmente a Francia, pero no hace falta que lo haga. "Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", es la arenga que completa el mensaje de la titular del Senado para defender al jugador Enzo Fernández que transmitió en vivo un canto xenófobo contra los competidores franceses.

Limitar a Victoria Villarruel

Karina no sólo fue en nombre del presidente. Con ese gesto, los hermanos Milei avanzaron en rodear a Villarruel y limitar cualquier injerencia que pueda tener por fuera del Senado. El duelo de la vicepresidenta con la secretaria general de la Presidencia se remonta al año pasado. Karina habría planteado su desacuerdo con que Victoria fuera candidata a vicepresidenta. Milei la defendió y mantiene un vínculo directo con ella, aunque quienes conocen la relación sostienen que siempre fue inestable, aunque "ahora pesa el entorno, a veces Javier no les da bola y cuida el vínculo y otras veces los escucha y la lima".

Esta vez el presidente habría cedido al entorno, que dentro de la Casa Rosada cuestiona sistemáticamente a Villarruel. Cerca de la vicepresidenta hablan con resignación y asumen que siempre habrá altibajos. Ahora transitan otra etapa de tensión, luego del faltazo de la vicepresidenta a la firma del pacto de mayo en San Miguel de Tucumán la noche del 9 de julio. Dijo que tenía gripe, pero al día siguiente estaba exultante en el desfile militar que se realizó en Palermo.

pacto mayo milei tucuman / Foto NA

La ausencia de Victoria en Tucumán también habría sido por los cuestionamientos al rol de Karina. Fue la única mujer que estuvo en la foto de familia durante la firma del pacto y su cargo no justifica que haya puesto el gancho. También estuvo el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, pero en representación del Senado no estuvo Villarruel, sino el presidente provisional, Bartolomé Abdala, que tapó el bache. Quedó el mar de fondo, la gripe que no fue y los rumores de una mala relación sin retorno de la vicepresidenta con la hermana del presidente y también con el estratega Santiago Caputo.

Después del faltazo del 9 de julio, Milei no dijo una palabra. Pero esta vez, salió a respaldar la desautorización que Karina le propinó a Victoria. “No fue un tuit feliz porque a través de una cuestión deportiva no se puede armar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Lo arregló Kari. Los franceses estaban enojados. Las cuestiones deportivas se resuelven en el plano deportivo. Pero ya está. Cosas que pasan. No hay ningún problema. Ya se resolvió", minimizó el presidente en una entrevista a radio Neura.

"¿Le tengo que contar las costillas? Seguramente haya cosas que yo hago y no le gusten, ¿cuál es el problema? En el 95% de las cosas coincidimos con Villarruel”, insistió Milei, en el segundo operativo de reducción de daños en 10 días. El anterior fue visual, cuando ambos buscaron mostrarse estrechamente juntos arriba de un tanque, en medio del desfile militar, para domar la ola de rumores sobre el faltazo de Victoria a la nochecita tucumana.

milei villarruel tanque 9 de julio

La intervención de Villarruel también despierta otras críticas e interrogantes en el Gobierno. Milei viene buscando una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, desde principios de año. Intentó verlo en Davos, Suiza, luego en Berlín, Alemania. Los franceses no se negaron al encuentro, pero prefieren hacerlo en París, en el marco de una visita del presidente argentino.

¿La vicepresidenta no sabía que Milei estaba detrás de esa bilateral?, se preguntan en la Rosada para mostrar hasta donde llega la desconfianza que le prodigan a Victoria Villarruel.

Es la misma sospecha que respiraron en marzo, cuando el Senado rechazó el DNU 70/23 y ese mismo entorno presidencial le echó la culpa a Villarruel por no haber estirado el tratamiento. La vicepresidenta les habría dicho que la dejaron sola y que ni siquiera el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue capaz de defender el decreto ante la comisión Bicameral de Trámite Legislativo.