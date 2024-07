"1, 2, 3, 4, Miameee": el video de la Selección argentina por el bicampeonato de la Copa América

La cuenta oficial de la Selección argentina en las redes sociales compartió un particular video que combina imágenes de la triple corona, más la Finalissima. También aparece Diego Maradona bailando, como otros jugadores, al ritmo de la música de Pittbul, "I know You Want Me (Calle 8)".

"El comandante lo anticipó, y el capitán lo conquistó", dice en el arranque del video, recordando al legendario Ricardo Fort y su grito "Miiiiiammmeeee".

El video de la AFA por Argentina campeón.mp4

1, 2, 3, 4, las finales ganadas por la Selección argentina

La Selección argentina se quedó con el título en la Copa América luego de superar 1 a 0 a Colombia en una dramática final que se definió por un gol de Lautaro Martínez sobre el final del alargue.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron su cuarto torneo consecutivo, ya que previamente se había consagrado en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Estos logros le permitieron convertirse en la primera selección en la historia en ganar cuatro títulos consecutivos.

Así fueron las finales que ganó la "Scaloneta":

-Copa América 2021: la Selección argentina cortó la sequía de 28 años sin títulos al derrotar en la final a Brasil, nada menos que en el Maracaná.

La "Scaloneta" se llevó el triunfo gracias a un golazo de Ángel Di María en el primer tiempo, al definir por encima de Ederson tras una gran asistencia del mediocampista Rodrigo de Paul.

-Finalissima 2022: los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron una de sus mejores presentaciones en Wembley para golear a Italia, que un año antes había ganado la Eurocopa.

En un espectáculo de fútbol total, la Selección ganó 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. La diferencia pudo haber sido mucho mayor.

-Mundial de Qatar 2022: no conforme con los dos títulos anteriores, la Selección argentina llegó a la final de la cita mundialista mostrando un altísimo nivel. Pero no la tenía nada fácil ante Francia, que iba en busca de su segunda Copa del Mundo consecutiva.

El partido decisivo fue todo para Argentina hasta los 78 minutos, cuando ganaba 2 a 0 gracias a los goles de Lionel Messi de penal y Ángel Di María, pero en una ráfaga de tres minutos, Kylian Mabappe igualó el marcador y forzó el alargue.

En el tiempo extra, Messi volvió a poner en ventaja a la "Albiceleste", pero a los 117 Mbappé firmó su triplete para forzar los penales.

Desde los doce pasos, el héroe fue Emiliano "Dibu" Martínez, que en la última jugada le atajó un mano a mano inolvidable a Kolo Muani y le dio la tercera estrella a la Selección argentina.

-Copa América 2024: la Selección consiguió su cuarto título este domingo, tras derrotar a Colombia en una final parejísima que se definió gracias al gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo del alargue.