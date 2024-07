El penal que no fue y el gol anulado: las polémicas del Argentina-Colombia en la final de la Copa América

En una de las tantas incursiones ofensivas del combinado nacional a lo largo del encuentro, Alexis Mac Allister contó con un cabezazo inmejorable para estampar el primer gol del cotejo. Sin embargo, su remate con la testa rebotó en el brazo del defensor cafetero: el juez brasileño no consideró la acción debido a la supuesta posición natural de la extremidad, que, según consideró, no ampliaba volumen. Por ello, al tratarse de una cuestión de criterios, el VAR no intercedió.