Banderazo de la Selección Argentina en Miami: las mejores imágenes

Hinchas argentinos banderazo Miami.mp4

La declaración de Lionel Messi antes de la final

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, habló con emoción y determinación a horas de la final de la Copa América contra Colombia, a disputarse en Miami, en donde recalcó que puede ser la última ya que no quiere pensar a futuro.

En una entrevista concedida a DSports, Messi compartió sus pensamientos sobre el crucial partido, su futuro en la selección y otros temas relevantes.

7a15c997-4c2f-4a50-a381-fec0dd6e85d9.jpg

Messi destacó la dificultad inherente a todas las competiciones oficiales, especialmente la Copa América. "Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera", afirmó el rosarino.

El 10 subrayó la importancia de los cruces decisivos, donde en 90 minutos y sin alargue, el desenlace puede llegar a definirse en los penales.

Al referirse a su futuro con la Albiceleste, Messi fue claro sobre sus expectativas a corto plazo: “¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día”.

6a32f58f-c5db-4bde-a973-37c5745907e1.jpg

Copa América: expectativa por el estado del campo de juego

El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez recorrió el campo de juego del estadio Hard Rock Stadium en Miami, donde se disputará la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, para verificar su estado antes del encuentro definitivo de la competición.

Vestido con ropa deportiva negra, Domínguez llevaba una botella de agua en una mano y su teléfono celular en la otra, mientras inspeccionaba minuciosamente el estado del césped, un día después de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. El entrenador de Uruguay había expresado duras críticas hacia la organización del torneo, en particular sobre el estado de las canchas.

El gesto de Domínguez no fue fortuito. El presidente de la Conmebol quería demostrar la buena condición del campo de juego y, de paso, enviar un mensaje a quienes habían puesto en duda la eficiencia de la organización.

Al grabar el césped con su celular y hasta jugar un poco con una pelota, Domínguez buscaba desmentir las acusaciones de Bielsa y reafirmar la calidad de las instalaciones para la gran final.