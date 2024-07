La curiosa definición del Dibu Martínez sobre la tanda de penales

En un principio, Martínez fue cuestionado sobre su opinión en cuanto a la definición desde los doce pasos: “Para mí, los penales son suerte ”. Además agregó como se prepara él a la hora de llegar a esta instancia: “ Trato de concentrarme y mirar la pelota, no tanto al jugador”. “ Me preparo para un partido de 120 minutos ”, agregó.

Además comentó que “trataré de ayudar a mis compañeros en el juego aéreo” debido a que muchos de los goles convertidos por Colombia, en la Copa América, fueron de esa manera. "Lo trabajaré con el preparador de arqueros”, sentenció.

En cuanto a la definición por el titulo, el arquero dijo: “Debemos jugar nuestro partido, sabemos nuestras armas que es jugar al fútbol, tenemos un pie muy bueno. Sabemos que cuando lo usamos bien y tenemos concentración, contamos con un plus. Tenemos al mejor”.

Cuando fue cuestionado sobre las condiciones del campo de juego, Martínez bromeó: "Lo veo mañana en la entrada en calor. No cambia nada. No sabía que habían hecho un recital ahí, la verdad. De última me quedará el pie enganchado en la entrada en calor. No hace falta verlo hoy".

Por último hablo sobre lo sucedido entre los jugadores uruguayos y los hinchas de Colombia dijo: “Nos pasó en Brasil. Es muy feo y no es algo que planearía hacer con mis compañeros, pero es una reacción normal y estoy totalmente de acuerdo con los jugadores de Uruguay”.

"TENGO 20 O 30 FAMILIARES EN LAS GRADAS, TENGO A MI NENA QUE ME PERDÍ EL NACIMIENTO"



Dibu Martínez se refirió a la posibilidad de jugar una final de Copa América con sus seres queridos cerca.

¿Lionel Scaloni prepara una sorpresa en la Selección Argentina?

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló el la previa a la final de la Copa América frente a Colombia. El entrenador se refirió a los cambios en el equipo debido al gran juego aéreo que posee Colombia y la posibilidad de que Nicolás Otamendi vuelva al once titular.

“Tomamos en consideración muchas cosas pero no cambiamos de posición a los jugadores. Otamendi puede ser una opción, hoy tomaremos la decisión después del entrenamiento”, fue la respuesta del rosarino.

También se refirió a las especulaciones de que Ángel Di María podría ser titular como despedida de la Selección argentina: “Nosotros siempre hemos decidido el equipo dependiendo el partido”. A lo dicho sumó: “Siempre será, aunque sabemos que es su último partido, el equipo por delante. Como entrenador creo que eso es básico, porque hay muchos condicionantes. Esperamos que Ángel se pueda retirar de la mejor forma”. “El equipo que vamos a sacar mañana es el que pensamos que nos va a hacer ganar", añadió.