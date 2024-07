Daniela Mori confesó cuál es el recuerdo más fuerte que tiene de su romance con Milei

“Con Javier estuvimos juntos casi dos años, en 2018 y 2019. Nos conocimos por Instagram, él me puso un like, yo a él”, explicó la artista sobre el romance que mantuvo con el político en diálogo con La Nación y reveló cómo es su vínculo actual: “Tengo un muy buen recuerdo de él, quedamos amigos…”.

daniela-y-milei-620x464.png.webp Daniela y Javier Milei.

Qué dijo Daniela Mori de su relación con Javier Milei

“Hablamos en el verano, en enero o febrero. Fue un encuentro de mucha alegría, lo felicité, me dijo que tenía razón y que los sueños se cumplen. Porque cuando estábamos juntos hablábamos mucho de eso. Le dije que lo quería mucho y él a mí”, contó sobre la última charla que mantuvo con el economista, tras su llegada a la Casa Rosada.

La cantante se confesó y detalló por qué la relación con Javier Milei fue la más importante de su vida. “Sentimos que fuimos novios en la adolescencia y nos volvimos a encontrar. Quedó mucho cariño. Me dijo que sentía que había sido su primera novia y a mí me pasa lo mismo. Con él me vinculé de una manera muy sana”, sostuvo.

Además, confirmó que se lo imaginaba como presidente del país porque está muy preparado. “Conociéndolo a Javier sí porque es una persona que tiene la capacidad para hacer todo lo que quiera. Es muy inteligente, tiene mucho carisma y puede lograr lo que quiere”, remarcó en ña entrevista que dio a La Nación.

daniela-hablo-con-tn-show-sobre-su-relacion-con-javier-milei-foto-instagramdanielacantante-OIPYVM5JMBDCDNRPFU4MM5ADTI.jpg Daniela y Javier Milei.

La relación que mantenía Daniela con los 5 perros de Javier Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, siempre llama la atención por sus excentricidades y logra convertirse en tema de discusión de los magazines de televisión, al punto de llevar invitados cercanos al economista para opinar al respecto. Una de las presencias especiales fue Daniela, la cantante que estuvo en pareja con el presidente, quien rompió el silencio y contó lo menos pensado sobre Conan y sus crías.

Invitada a Desayuno Americano, Daniela recordó cómo fue su intensa historia de amor con Milei y admitió: "Todo lo que yo viví con él fue muy real". De inmediato, Pamela David le consultó por uno de los temas de la intimidad del economista que más curiosidad generan: "¿Conociste a sus perros?, ¿a cuántos?".

"Por supuesto. Cuando lo conozco a Javi recién había tenido crías su perro, no lo conocí con los perritos. Después vienen los cachorros a la casa, divinos", respondió Daniela abriendo un momento de confusión en el programa. Las dudas de Pamela David y sus panelistas no se hicieron esperar y fue Paulo Vilouta uno de los primeros en reclamarle: "Pero pará, los perros estaban clonados".

"No, que yo sepa no", sostuvo Daniela, desconociendo por completo la clonación de las crías de Conan, el tan mencionado mastín inglés de Javier Milei. "A Conan lo conocí. Nunca me dijeron nada de los perros clonados. Son 5 perros. Murray, Lucas, Robert y Milton, Conan tuvo a esos cuatro”, indicó.